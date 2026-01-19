JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo angesichts neuer Zollandrohungen des US-Präsidenten Donald Trump im Zusammenhang mit dem Grönland-Konflikt auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Er beschäftige sich nicht mit der Wahrscheinlichkeit von zusätzlichen US-Zöllen auf europäische Importe, schrieb Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schätze aber, dass ein zusätzlicher Zoll von 10 Prozent vom 1. Februar an das operative Ergebnis (Ebit) von Diageo um 2,6 Prozent schmälern würde, während eine Erhöhung auf 25 Prozent ab 1. Juni das Ebit mit 6,5 Prozent belasten würde. Revanche-Maßnahmen seien ausgeklammert. Remy Cointreau dürfte ihm zufolge am stärksten betroffen sein./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:37 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:37 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 18,70EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



