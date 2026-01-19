Besonders beachtet!
The Trade Desk Registered (A) Aktie heute im Minus (29,90€) - 19.01.2026
Am heutigen Handelstag muss die The Trade Desk Registered (A) Aktie bisher Verluste von -2,26 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der The Trade Desk Registered (A) Aktie.
The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.
The Trade Desk Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 19.01.2026
Mit einer Performance von -2,26 % musste die The Trade Desk Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der The Trade Desk Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,03 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 29,90€, mit einem Minus von -2,26 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die The Trade Desk Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -31,72 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von The Trade Desk Registered (A) einen Rückgang von -9,22 %.
The Trade Desk Registered (A) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,08 %
|1 Monat
|-7,68 %
|3 Monate
|-31,72 %
|1 Jahr
|-75,64 %
Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie
Es gibt 440 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,16 Mrd. € wert.
The Trade Desk Registered (A) Aktie jetzt kaufen?
Ob die The Trade Desk Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Trade Desk Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.