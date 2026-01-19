Arctic Minerals stärkt sein Führungsteam durch Neuernennung des CEO und Deputy CEO

19. Januar 2026 / IRW-Press / Arctic Minerals AB (publ) („Arctic Minerals“ oder das „Unternehmen“) freut sich, einen Wechsel im Führungsteam des Unternehmens bekannt zu geben. Peter George wurde zum Managing Director („MD“) und Chief Executive Officer („CEO“) ernannt, Erik Lundstam zum Deputy Chief Executive Officer („Deputy CEO”) und Chefgeologen. Peter George wird Nachfolger von Risto Pietilä, der seinen Posten als CEO zurücklegt.

Peter George ist Bergbauingenieur und Mineralökonom mit über 30 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie in den nordischen Ländern und international. Er verfügt über technische, kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Exploration, Machbarkeitsstudien, Projektentwicklung, Bergbaubetriebsmanagement und Kapitalmärkte.

Als Gründer des Privatunternehmens Rare Earth Energy Metals Pty Ltd („REEM“), das im Oktober 2024 von Arctic Minerals übernommen wurde, und im Anschluss an seine Ernennung zum Executive Director von Arctic Minerals im Dezember 2024 verantwortete Peter George die erfolgreiche Umstrukturierung und Transformation des Unternehmens.

Davor war er Managing Director des an der australischen Börse („ASX“) notierten und auf Schweden fokussierten Explorationsunternehmens Alicanto Minerals Limited. Außerdem war er als Führungsexperte bzw. Ingenieur bei Unternehmen wie Boliden AB, WMC Limited (nunmehr Teil der BHP Group Limited) und Mineral Resources Limited tätig. Herr George hat einen Bachelor-Abschluss in Bergbauingenieurwesen und ein Graduiertenzertifikat in Mineralökonomie von der Curtin University (WASM) in Westaustralien.

Peter George wird ab sofort die Geschäftsführung des Unternehmens übernehmen und sich dabei auf die Erschließungsaktivitäten im Vorzeigeprojekt Hennes Bay mit seinen hochwertigen Kupfer- und Silbervorkommen in Dalsland (Schweden), im Kupfer-Gold-Projekt Bidjovagge in Finnmark (Norwegen) und im Kupfer-Gold-Projekt Swan Lake in Norrbotten (Schweden) konzentrieren.

Erik Lundstam ist ein sehr erfahrener Geologe, der seit über 30 Jahren Explorationsprogramme in verschiedensten geologischen nordischen Regionen leitet und während seiner Zeit bei Boliden und Alicanto Minerals mehrere bedeutende Entdeckungen in Schweden verbuchen konnte. Er war außerdem Gründer von REEM, ist seit November 2024 Mitglied des Beratungsausschusses von Arctic Minerals und seitdem eng in die Explorationsaktivitäten des Unternehmens eingebunden. Erik Lundstam hat ein Master-Diplom in Geowissenschaften von der Universität Stockholm. In seiner Funktion als Deputy CEO und Chefgeologe wird er dem CEO zur Seite stehen und die Explorations- und Ressourcenerschließungsaktivitäten des Unternehmens vorantreiben.