JPMORGAN stuft Zurich Insurance Group auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 525 Franken belassen. Vor den Jahreszahlen des Versicherers am 19. Februar habe er seine operative Ergebnisschätzung angehoben, schrieb Kamran M Hossain in seinem am Montag vorliegenden Aublick./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 616EUR auf Lang & Schwarz (19. Januar 2026, 14:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 525
Kursziel alt: 525
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
