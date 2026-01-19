JPMORGAN stuft Zurich Insurance Group auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 525 Franken belassen. Vor den Jahreszahlen des Versicherers am 19. Februar habe er seine operative Ergebnisschätzung angehoben, schrieb Kamran M Hossain in seinem am Montag vorliegenden Aublick./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:32 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 616EUR auf Lang & Schwarz (19. Januar 2026, 14:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 525

Kursziel alt: 525

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



