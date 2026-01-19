Langfristiger Bergbau-Deal: Diese Aktie könnte jetzt durchstarten

Wie Griffin Mining bekannt gab, wurde die Bergbaulizenz für die Caijiaying-Mine erfolgreich bis zum 28. August 2054 verlängert. Die Caijiaying-Mine ist eine der größten Blei- und Zinkminen in China. Die Mine befindet sich in Zhangjiakou, Provinz Hebei. Die Laufzeit von 26 Jahren basiert dabei auf den aktuellen Minenressourcen. Die vorherige Lizenzlaufzeit betrug 16 Jahre und basierte auf früheren Schätzungen der Mineralressourcen.

Dies ist ein Meilenstein für das Unternehmen und sichert langfristige Schürfrechte, Produktionsgrenzen in den Zonen II und III, bereits genehmigtes Abbaugebiet sowie die vertikale Abbaugrenze im gesamten Gebiet der Caijiaying-Mine. Darüber hinaus bestätigt die Verlängerung der Bergbaulizenz die anhaltend erfolgreiche Entwicklung der Caijiaying-Mine und die Fähigkeit des Unternehmens, wichtige regulatorische Meilensteine ​​im chinesischen Umfeld zu erreichen. Die verlängerte Laufzeit bis 2054 sichert die langfristige Zukunft des Projekts und ermöglicht die fortgesetzte systematische Gewinnung der Ressourcen Blei und Zink.

Die Aktie von Griffin Mining ist am Montag (14:52 MEZ) 2,23 Prozent im Plus. Ein Anteilschein ist für 3,21 Euro zu haben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion