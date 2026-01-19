JEFFERIES stuft DANONE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Analyst David Hayes beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Geburtenzahlen in China und Danones Babynahrung. Laut aktuellen Daten des chinesischen Statistikamtes liegt die Zahl der Geburten im Jahr 2025 bei 7,9 Millionen, während er bisher mit 8,8 Millionen Geburten gerechnet habe. Daraus resultierend könnte seine Annahme für das organische Umsatzwachstum in der Region etwas konservativer werden. Auf Konzernebene beziffert er eine mögliche Kappung der Wachstumsprognose auf 0,2 Prozent./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 74,38EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 86

Kursziel alt: 86

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



