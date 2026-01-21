Aufstrebender Uran-Produzent erobert den US-amerikanischen Markt!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Uranium Energy Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Uranium Energy Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 21.01.2026, 5:39 Uhr Berlin/Zürich ·

Der Uranmarkt 2025/2026 gleicht einem geopolitischen Thriller mit potenzieller Energie-Revolution: Lange Zeit ein Nischenrohstoff, steht Uran heute im Mittelpunkt einer erneuten globalen Atomrenaissance, getrieben von steigender Nachfrage nach zuverlässiger, CO₂-armer Energie und politischen Strategien zur Energiesicherheit.

Weltweit wachsen die Kernkraftkapazitäten – laut Branchenprognosen könnte die globale Uran-Nachfrage bis 2030 deutlich steigen und langfristig bis 2040 mehr als doppelt so hoch sein wie heute.

Quelle: Uranium Energy Corp. (Homepage)

Im Zentrum dieser Dynamik stehen die USA: Dort wird Kernenergie politisch stark unterstützt, um Emissionen zu senken und die Stromversorgung für wachsende Industrien wie KI-Datenzentren zu sichern. Die Regierung fördert nicht nur neue Reaktoren, sondern investiert auch Milliarden in die heimische Urananreicherung, um die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten – insbesondere Russland – zu verringern.

Trotz dieser Nachfrage wächst die Versorgungsseite nur langsam: Produktion und Exploration hinken hinter dem Bedarf her, was zu strukturellen Engpässen und steigenden Preisen führt. Spotkontrakte liegen oft deutlich über langfristigen Niveaus, weil Versorger ihre künftigen Lieferungen sichern wollen.

Für die Zukunft bedeutet das Spannung und Chancen zugleich: Analysten sehen einen bullischen Trend mit weiter steigenden Preisen, insbesondere wenn neue Minen oder Technologien wie kleine modulare Reaktoren (SMRs) in Serie gehen. Gleichzeitig bleibt der Markt volatil: kurzfristige Preisschwankungen und politische Entscheidungen können Kurse und Lieferketten rasch beeinflussen. Insgesamt ist der US-Fokus auf Energiesouveränität und nukleare Kapazität ein Kernfaktor für den Uranmarkt der nächsten Jahre.

AMERICA FIRST ist eines der Leitlinien von Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR). Wenn man als Uran-Investor in den amerikanischen Uranmarkt eintauchen, kommt man an diesem aufstrebenden Unternehmen nicht vorbei.

Rasanter Aufstieg vom Rohstoffentwickler zum Produzenten!

Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) ist einer der spannendsten Akteure im wachsenden US-Uranmarkt, ein Unternehmen, das sich 2025/26 von einem klassischen Rohstoffentwickler zu einem echten Produzenten und potenziellen Herzstück der heimischen nuklearen Brennstoffkette wandelt.

Mit drei „Hub-and-Spoke“ Produktionsplattformen in Wyoming und Südtexas und einer lizenzierten Jahreskapazität von über 12 Millionen Pfund U₃O₈ gehört Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) heute zu den größten Uranressourcen- und Produktionsportfolios in den Vereinigten Staaten.

Quelle: Uranium Energy Corp. (Homepage)

Im Jahr 2025 erreichte das Unternehmen einen entscheidenden Meilenstein, als es erste produktive Uran-Fördermengen in Wyoming generierte und erfolgreich verarbeitetes Uran („yellowcake“) produzierte und verkauft hat – ein Zeichen dafür, dass Uranium Energy (WKN: A0JDRR) vom Entwicklerstatus in den Produktionsmodus wechselt. Parallel dazu steht der Burke Hollow-ISR-Standort in Texas kurz vor Inbetriebnahme, was die Produktionsbasis weiter verdichtet.

Ein weiterer strategischer Baustein ist die Übernahme der Sweetwater-Anlagen von Rio Tinto, die nicht nur zusätzliche Ressourcen im Umfang von rund 175 Millionen Pfund Uran bringen, sondern Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) auch eine dritte „Hub“-Produktion erlaubt und die operative Flexibilität deutlich erhöht.

Das Unternehmen geht darüber hinaus über reine Förderung hinaus: Mit der Gründung der United States Uranium Refining & Conversion Corp. (UR&C) plant die Gesellschaft als erster Anbieter in den USA, eine vollständige Wertschöpfungskette von der Gewinnung bis zur Uran-Umwandlung aufzubauen – ein ambitioniertes Projekt, das amerikanische Energiesicherheit und nukleare Unabhängigkeit stärken kann.

Finanziell unterstützt eine starke Bilanz ohne Schulden und ein bedeutendes Uran-Inventar die operative Expansionsstrategie, während sich Uranium Energy (WKN: A0JDRR) unhedged Ausrichtung stark an den dynamischen Uranpreisbewegungen orientiert. Diese Kombination aus Produktion, Ressourcen, Asset-Akquisitionen und ambitionierter Vertikalisierung macht Uranium Energy zu einem faszinierenden Akteur im Kernenergie-Zeitalter der USA.

Hervorragende Ergebnisse aus dem ersten Quartal 2026 setzen neue Maßstäbe!

Operative Highlights aus dem ersten Quartal 2026:

Aufbau der einzigen vertikal integrierten Uranbrennstoff-Lieferkette in den USA (Abbau, Verarbeitung, geplante Raffination & Umwandlung) zur Stärkung der heimischen Anreicherung

Niedriges Kostenprofil : Gesamtkosten 34,35 USD/Pfund (Cash: 29,90 USD/lb) bei 68.612 Pfund produziertem U ₃ O ₈ im Quartal

Modernisierung der Irigaray-Anlage abgeschlossen : 24/7-Betrieb wieder möglich; ca. 49.000 Pfund U ₃ O ₈ im November 2025 verpackt

Neuer ISR-Satellit Ludeman (Powder River Basin) : Entwicklungsentscheidung getroffen, Planung der IX-Anlage und Beschaffung laufen

Erweiterung Christensen Ranch : Bau von sechs zusätzlichen Sammelhäusern in neuen Bohrfeldern im Gange

Burke Hollow kurz vor Inbetriebnahme : Nächste ISR-Mine der USA; Produktionssteigerung bis GJ 2026 erwartet

Sweetwater-Projekt : Fortschritte im FAST-41-Genehmigungsverfahren; Modernisierungsplanung der Mühle gestartet

Roughrider-Projekt (Kanada) : Start eines 34.000 m Bohrprogramms zur Unterstützung der Vor-Machbarkeitsstudie

Finanzielle Highlights Q1-2026:

Sehr starke Bilanz : 698 Mio. USD an Barmitteln, Uranvorräten und Aktien zu Marktpreisen Schuldenfrei

Erfolgreiche Kapitalmaßnahme : Öffentliche Emission über 234 Mio. USD abgeschlossen Finanzierung beschleunigt die Entwicklung der Tochtergesellschaft United States Uranium Refining & Conversion Corp. Weitere Stärkung der Liquiditätsposition

Strategischer Lageraufbau vor Section-232-Entscheidung (US-Handelsmaßnahmen bzgl. Importzölle : 1.356.000 Pfund U ₃ O ₈ im Bestand zum 31. Oktober 2025 Marktwert: 111,9 Mio. USD (ohne ~199.000 Pfund produziertes, gelagertes U ₃ O ₈ in Irigaray)

Zusätzliche Vorratssicherung : Kaufverträge über weitere 300.000 Pfund U ₃ O ₈ Attraktiver Durchschnittspreis von 37,05 USD pro Pfund Lieferung war bis Ende Dezember 2025 geplant



Fazit: Uranium Energy (WKN: A0JDRR) als zukünftiger Eckpfeiler der US-amerikanischen Uranversorgung!

Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) zählt zu den bedeutendsten UranproduzentenNordamerikas und ist als Innovationsführer im Bereich des kostengünstigen ISR-Abbaus (In-Situ Recovery) anerkannt. Das Unternehmen verfügt nicht nur über umfangreiche genehmigteFörderkapazitäten in den USA, sondern treibt auch ambitioniert den Ausbau seiner Verarbeitungsanlagen voran.

Dank der zunehmenden weltweiten Bedeutung von Kernenergie als nachhaltige und klimafreundliche Energiequelle eröffnet sich für Uranium Energy (WKN: A0JDRR) ein riesiges Potenzial: Die Nachfrage nach Uran steigt kontinuierlich, was dem Unternehmen die Möglichkeit gibt, seine Position am Markt weiter auszubauen und von globalen Trends zu profitieren. Mit einer klaren Wachstumsstrategie, modernster Technologie und erfahrenem Management-Team ist Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) hervorragend aufgestellt, um kommende Chancenoptimal zu nutzen und eine zentrale Rolle in der Energiewende einzunehmen.

