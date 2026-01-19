    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON

    AKTIEN IM FOKUS

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eon und RWE stemmen sich gegen Dax-Schwäche - Analysten positiv

    Für Sie zusammengefasst
    • Eon-Aktien steigen um 0,5% auf 17,51 Euro.
    • RWE-Aktien fallen um 0,8% auf 51,10 Euro.
    • Analysten heben Kursziele für Eon und RWE an.
    AKTIEN IM FOKUS - Eon und RWE stemmen sich gegen Dax-Schwäche - Analysten positiv
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der deutschen Energieversorger haben sich am Montag teilweise gegen den Abwärtstrend am Gesamtmarkt gestemmt. Eon legten im schwachen Dax um 0,5 Prozent auf 17,51 Euro zu. RWE gaben um unterdurchschnittliche 0,8 Prozent auf 51,10 Euro nach. Ihr Plus seit Jahresbeginn beträgt damit noch rund 13 Prozent, das von Eon liegt bei etwas unter 9 Prozent. Der Leitindex verlor zuletzt 1,2 Prozent.

    Nicht nur die Deutsche Bank blickt optimistisch auf Versorger wie Eon und RWE. Sie hob das Kursziel für Eon um einen auf 18 Euro an und das für RWE um fünf auf 55 Euro und bekräftigte für beide das Kaufurteil. Zwar sei das weitere Potenzial für Aktien europäischer Versorger nach der sehr starken Kursentwicklung 2025 inzwischen geringer, dank der zunehmenden Ergebnisstärke gebe es aber immer noch etwas Luft nach oben, schrieb Analyst James Brand in seiner Branchenbetrachtung. Die Hoffnungen auf ein hohes kurzfristiges Nachfrage-Wachstum könnten sich zwar als überzogen erweisen, sollten die Konsensschätzungen aber nicht gefährden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.768,68€
    Basispreis
    2,22
    Ask
    × 11,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.242,96€
    Basispreis
    22,80
    Ask
    × 11,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analyst Robert Pulleyn von der US-Bank Morgan Stanley hob ebenfalls seine Kursziele für die beiden deutschen Versorger an und bekräftigte seine positive Einschätzung "Overweight". Für Eon setzte er sein Kursziel von 18 auf 19,50 Euro hoch und das für RWE von 55 auf 60 Euro. Das steigende Interesse der Investoren an Energieversorgern dürfte sich vor allem auf Aktien mit Aussicht auf Wachstum im Netzwerk- und Rechenzentrumsbereich konzentrieren, glaubt Pulleyn.

    Für RWE und Eon sieht er angesichts des Booms rund um Künstliche Intelligenz und den entsprechenden Energiebedarf wachsende Chancen. Er hob daher seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie der beiden Versorger an. Für Eon sieht er die Möglichkeit einer Anhebung der mittelfristigen Ziele und rechnet für beide Unternehmen mit positiven Überraschungen, was die Leistungskennziffern betrifft./ck/ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 51,20 auf Tradegate (19. Januar 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +6,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 38,19 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -2,46 %/+7,30 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Eon und RWE stemmen sich gegen Dax-Schwäche - Analysten positiv Die Aktien der deutschen Energieversorger haben sich am Montag teilweise gegen den Abwärtstrend am Gesamtmarkt gestemmt. Eon legten im schwachen Dax um 0,5 Prozent auf 17,51 Euro zu. RWE gaben um unterdurchschnittliche 0,8 Prozent auf 51,10 Euro …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     