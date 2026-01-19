JEFFERIES stuft SAP SE auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Das laufende Jahr habe begonnen, wie 2025 geendet habe: Unsicherheiten im Bereich der Künstlichen Intelligenz überschatteten die Softwarebranche, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Dennoch sehe er nur begrenzte Gewinnrisiken für die Sektorunternehmen./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:59 / ET
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 197,6EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 14:30 Uhr) gehandelt.
