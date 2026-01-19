Zurich unterbreitet Kaufangebot für britischen Versicherer Beazley
- Zurich bietet Beazley-Aktionären 1.280 Pence pro Aktie.
- Übernahmeangebot hat 56% Prämie zum Schlusskurs.
- Deal könnte Marktführer im Specialty-Versicherungen schaffen.
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Zurich -Gruppe streckt die Fühler nach dem britischen Spezialversicherer Beazley aus. Dazu unterbreitet der Versicherungskonzern den Beazley-Aktionären ein aufgebessertes Übernahmeangebot. Je Beazley-Aktie bietet die Zurich neu 1.280 Pence, wie der Konzern am Montag mitteilte. Das entspreche gegenüber dem am vergangenen Freitag an der Londoner Börse gesetzten Schlusskurs einer Prämie von 56 Prozent.
Zuvor hatte die Zurich laut eigenen Angaben 1230 Pence in bar je Beazley-Papier geboten. Diesen Vorschlag habe der Verwaltungsrat der Briten jedoch Ende letzter Woche als signifikant unterbewertet zurückgewiesen. Noch ist nicht klar, ob der Deal auch über die Bühne gehen wird. Sollte dies geschehen, dann würde laut den Angaben ein weltweiter Marktführer im Bereich Specialty-Versicherungen mit rund 15 Milliarden US-Dollar Bruttoprämien entstehen.
Die Transaktion stehe dabei im Einklang mit den an Zurichs Investorentag im November vorgestellten strategischen Prioritäten, heißt es. Finanziert würde der Zukauf durch bestehende Barmittel, neue Schuldinstrumente sowie durch eine Aktienplatzierung. Dabei soll die Übernahme auch zur Erreichung der Finanzziele 2027 der Zurich beitragen. Zurich-Aktien gerieten unter Druck, während Beazley-Aktien kräftig zulegten./mk/uh/AWP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beazley Aktie
Die Beazley Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 614,7 auf Lang & Schwarz (19. Januar 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beazley Aktie um +40,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,54 %.
Die Marktkapitalisierung von Beazley bezifferte sich zuletzt auf 7,66 Mrd..
Beazley zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3346. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0500 %.
