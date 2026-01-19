Zurich unterbreitet Kaufangebot für britischen Versicherer Beazley

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Zurich -Gruppe streckt die Fühler nach dem britischen Spezialversicherer Beazley aus. Dazu unterbreitet der Versicherungskonzern den Beazley-Aktionären ein aufgebessertes Übernahmeangebot. Je Beazley-Aktie bietet die Zurich neu 1.280 Pence, wie der Konzern am Montag mitteilte. Das entspreche gegenüber dem am vergangenen Freitag an der Londoner Börse gesetzten Schlusskurs einer Prämie von 56 Prozent.

Zuvor hatte die Zurich laut eigenen Angaben 1230 Pence in bar je Beazley-Papier geboten. Diesen Vorschlag habe der Verwaltungsrat der Briten jedoch Ende letzter Woche als signifikant unterbewertet zurückgewiesen. Noch ist nicht klar, ob der Deal auch über die Bühne gehen wird. Sollte dies geschehen, dann würde laut den Angaben ein weltweiter Marktführer im Bereich Specialty-Versicherungen mit rund 15 Milliarden US-Dollar Bruttoprämien entstehen.