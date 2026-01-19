UBS stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Zahlen zum vierten Quartal von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf dem US-Markt dürfte sich das Wachstum des Handelskonzerns im Vergleich zum dritten Quartal etwas abgeschwächt haben, schrieb Sreedhar Mahamkali in einem Ausblick am Montag. Darauf ließen Aussagen von Wettbewerbern schließen./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 33,39EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 14:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sreedhar Mahamkali

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

