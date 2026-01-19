    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKoninklijke Ahold Delhaize AktievorwärtsNachrichten zu Koninklijke Ahold Delhaize
    UBS stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Zahlen zum vierten Quartal von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf dem US-Markt dürfte sich das Wachstum des Handelskonzerns im Vergleich zum dritten Quartal etwas abgeschwächt haben, schrieb Sreedhar Mahamkali in einem Ausblick am Montag. Darauf ließen Aussagen von Wettbewerbern schließen./bek/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 33,39EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 14:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Sreedhar Mahamkali
    Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 35
    Kursziel alt: 36
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



