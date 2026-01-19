Beazley auf Rekordhoch nach Zurich-Kaufgebot

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem Kursfeuerwerk und einem Rekordhoch haben die Aktien von Beazley auf ein Kaufgebot des Schweizer Versicherungskonzerns Zurich reagiert. Zuletzt notierten die Papiere des britischen Spezialversicherers 42 Prozent im Plus bei 1.164 Pence. Die Zurich-Titel verloren hingegen 1,4 Prozent. Die Nachricht sorgte auch im europäischen Versicherungssektor für Bewegung: Der zuvor schwächere Branchenindex Stoxx Europe 600 Insurance drehte ins Plus.

Zurich macht den Beazley-Aktionären eine auf 1.280 Pence je Aktie aufgestockte Kaufofferte. Das entspreche gegenüber dem am vergangenen Freitag an der Londoner Börse gesetzten Schlusskurs einer Prämie von 56 Prozent, teilten die Schweizer mit. Zuvor hatte Zurich laut eigenen Angaben 1.230 Pence in bar je Beazley-Papier geboten. Diesen Vorschlag habe der Verwaltungsrat der Briten jedoch Ende letzter Woche als signifikant unterbewertet zurückgewiesen./edh/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beazley Aktie Die Beazley Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 614,2 auf Lang & Schwarz (19. Januar 2026, 14:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beazley Aktie um +40,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,54 %. Die Marktkapitalisierung von Beazley bezifferte sich zuletzt auf 7,66 Mrd.. Beazley zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3346. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0500 %.



