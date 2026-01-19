JEFFERIES stuft CANCOM auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom auf "Buy" belassen. Das laufende Jahr habe begonnen, wie 2025 geendet habe: Unsicherheiten im Bereich der Künstlichen Intelligenz überschatteten die Softwarebranche, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Dennoch sehe er nur begrenzte Gewinnrisiken für die Sektorunternehmen./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:59 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:59 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 28,40EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charles Brennan

Analysiertes Unternehmen: CANCOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



