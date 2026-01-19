    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle
    JEFFERIES stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" belassen. Das laufende Jahr habe begonnen, wie 2025 geendet habe: Unsicherheiten im Bereich der Künstlichen Intelligenz überschatteten die Softwarebranche, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Dennoch sehe er nur begrenzte Gewinnrisiken für die Unternehmen./edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:59 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:59 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,88 % und einem Kurs von 43,16EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 14:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Charles Brennan
    Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



