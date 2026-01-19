    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Tesla - Aktie zeigt Schwäche - 19.01.2026

    Am 19.01.2026 ist die Tesla Aktie, bisher, um -2,33 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

    Tesla Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.01.2026

    Die Tesla Aktie ist bisher um -2,33 % auf 368,55 gefallen. Das sind -8,80  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Tesla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,13 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,33 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Tesla Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -2,47 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -3,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,79 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tesla -4,78 % verloren.

    Tesla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,37 %
    1 Monat -10,79 %
    3 Monate -2,47 %
    1 Jahr -11,18 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Tesla-Aktie, insbesondere um die Unsicherheiten bezüglich der Kursentwicklung, die durch politische Einflüsse und die Zukunft der Robotaxi-Pläne geprägt sind. Viele Nutzer äußern Bedenken, dass die Aktie bis Ende des Jahres auf etwa 100 USD fallen könnte, während die sinkenden Verkaufszahlen in Märkten wie Norwegen die Sorgen um die Nachfrage verstärken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Bil. € wert.

    Versteckter Milliardenwert: BYDs Batteriejuwel fast so wertvoll wie der Konzern


    BYD überzeugt Bernstein dank eines unterschätzten Billionenmarkts: Batterien. Mit 47 Prozent Wachstum, neuen Modellen und möglicher Ford-Kooperation sieht das Research-Haus enormes Potenzial – weit über den aktuellen Kurs hinaus.

    Wer jetzt wie viel Geld bekommt


    Wer ein Elektroauto kauft oder least, bekommt künftig je nach persönlichen Umständen und Fahrzeugart zwischen 1.500 und 6.000 Euro vom Staat. Wer weniger verdient oder Kinder hat, bekommt mehr innerhalb dieser Spanne. Was man jetzt wissen muss zum …

    Schneider wirbt für Elektro-Prämie


    Wer ein Elektroauto kauft oder least, kann auf bis zu 6.000 Euro staatliche Förderung setzen. Für ihn als Umweltminister sei die Elektromobilität ein Hoffnungsträger, sagte der SPD-Politiker Carsten Schneider bei der Vorstellung der Einzelheiten in …

    Tesla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    -2,17 %
    -3,37 %
    -10,79 %
    -2,47 %
    -11,18 %
    +213,10 %
    +61,68 %
    +2.812,71 %
    +35.463,58 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T



