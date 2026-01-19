Tesla - Aktie zeigt Schwäche - 19.01.2026

Die Tesla Aktie ist bisher um -2,33 % auf 368,55€ gefallen. Das sind -8,80 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Tesla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,13 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,33 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Tesla Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -2,47 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -3,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,79 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tesla -4,78 % verloren.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,37 % 1 Monat -10,79 % 3 Monate -2,47 % 1 Jahr -11,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Tesla-Aktie, insbesondere um die Unsicherheiten bezüglich der Kursentwicklung, die durch politische Einflüsse und die Zukunft der Robotaxi-Pläne geprägt sind. Viele Nutzer äußern Bedenken, dass die Aktie bis Ende des Jahres auf etwa 100 USD fallen könnte, während die sinkenden Verkaufszahlen in Märkten wie Norwegen die Sorgen um die Nachfrage verstärken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Bil. € wert.

BYD überzeugt Bernstein dank eines unterschätzten Billionenmarkts: Batterien. Mit 47 Prozent Wachstum, neuen Modellen und möglicher Ford-Kooperation sieht das Research-Haus enormes Potenzial – weit über den aktuellen Kurs hinaus.

Wer ein Elektroauto kauft oder least, bekommt künftig je nach persönlichen Umständen und Fahrzeugart zwischen 1.500 und 6.000 Euro vom Staat. Wer weniger verdient oder Kinder hat, bekommt mehr innerhalb dieser Spanne. Was man jetzt wissen muss zum …

Wer ein Elektroauto kauft oder least, kann auf bis zu 6.000 Euro staatliche Förderung setzen. Für ihn als Umweltminister sei die Elektromobilität ein Hoffnungsträger, sagte der SPD-Politiker Carsten Schneider bei der Vorstellung der Einzelheiten in …

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.