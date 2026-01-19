Heute am 19.01.2026: Apple Aktie im Fokus

Die Apple Aktie ist bisher um -1,75 % auf 216,45€ gefallen. Das sind -3,85 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Apple Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,03 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,75 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Apple ist ein global führendes Technologieunternehmen, das innovative Produkte wie das iPhone und Dienstleistungen wie den App Store anbietet. Es konkurriert mit Firmen wie Samsung und Google und hebt sich durch ein einzigartiges Ökosystem und starke Markenloyalität ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Apple Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,90 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,13 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Apple um -7,35 % verloren.

Apple Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,54 % 1 Monat -7,13 % 3 Monate -0,90 % 1 Jahr -2,82 %

Informationen zur Apple Aktie

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,20 Bil. € wert.

Apple Aktie jetzt kaufen?

Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.