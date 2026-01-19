Microsoft - Aktie im Anlegerfokus - 19.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Microsoft Aktie. Sie fällt um -1,53 % auf 390,30€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,70 %, geht es heute bei der Microsoft Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Microsoft ist ein globaler Technologieriese, der Software, Cloud-Dienste und Hardware anbietet. Es ist führend in den Bereichen Betriebssysteme und Cloud-Computing. Hauptkonkurrenten sind Apple, Google und Amazon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die nahtlose Integration von Software und Cloud-Diensten.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Microsoft abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -12,43 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um -5,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,16 %. Im Jahr 2026 gab es für Microsoft bisher ein Minus von -6,27 %.

Microsoft Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,38 % 1 Monat -6,16 % 3 Monate -12,43 % 1 Jahr -6,90 %

Informationen zur Microsoft Aktie

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,90 Bil. € wert.

Microsoft Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.