Bauboom bei Wind und Solar: Energiewende-Pionier könnte jetzt durchstarten

In einem schwachen Gesamtmarkt mausert sich Energiekontor mit der frischen Kaufempfehlung im Rücken zum Gewinner des Tages im SDAX.

Die DZ Bank entdeckt bei Energiekontor neues Kurspotenzial: Die Analysten starten die Beobachtung des SDAX- und TecDAX-Unternehmens mit „Kaufen“ und setzen den fairen Wert auf 49 Euro. Beim Schlusskurs von 36,40 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 35 Prozent.

Als einer der Pioniere der deutschen Erneuerbare-Energien-Branche entwickeln die Bremer Onshore-Wind- und Solarparks – und betreibt zugleich einen wachsenden Eigenbestand als unabhängiger Stromproduzent. Genau diese Kombination wird im von den DZ-Analysten als Stabilitätsfaktor hervorgehoben: Die wiederkehrenden Einnahmen aus dem eigenen Parkportfolio sollen die laufenden Kosten der Projektentwicklung mittragen und damit finanzielle Robustheit schaffen.

Der zentrale Werttreiber bleibt die Projektpipeline. Ende des ersten Halbjahres 2025 beziffert DZ Bank die Pipeline auf insgesamt 12 Gigawatt, geografisch breit gestreut und mit Schwerpunkt Deutschland. Rund ein Viertel der Kapazitäten befindet sich demnach bereits in späten Entwicklungsphasen – also mit geringerer Ausfallwahrscheinlichkeit. Besonders ins Auge fällt die operative Schlagzahl: Ende 2025 seien 21 Projekte mit Rekordkapazität von 640 Megawatt im Bau oder nach "Financial Close". Diese Vorhaben stünden grob geschätzt für ein Umsatzvolumen von gut 500 Millionen Euro.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgen laut Studie Genehmigungen und Zuschläge: Energiekontor verfüge über 31 Baugenehmigungen mit insgesamt 1,2 Gigawatt sowie EEG-Zuschläge aus dem Jahr 2025 für 364 Megawatt. In der Folge erwartet die DZ Bank kräftiges Wachstum – beim Ergebnis vor Steuern (EBT) wird für 2024 bis 2028 ein jährliches Plus von 31 Prozent genannt, beim Ergebnis je Aktie 35 Prozent.

Auch die Bewertung wirkt in diesem Licht moderat: Für 2026 führt die DZ Bank ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,4 und ein EV/EBITDA von 8 an. Unterm Strich: Pipeline, Baufortschritt und Markttrend Onshore-Wind in Deutschland könnten den bislang "unterschätzten" Titel in eine neue Wachstumsphase führen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 37,20EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.





