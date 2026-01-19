    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    ThyssenKrupp Aktie klettert deutlich - 19.01.2026

    Am 19.01.2026 ist die ThyssenKrupp Aktie, bisher, um +3,69 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Foto: Roland Weihrauch - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.01.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Sie steigt um +3,69 % auf 10,473. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,80 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,473, mit einem Plus von +3,69 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in ThyssenKrupp investiert war, konnte einen Gewinn von +3,89 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -1,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,71 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ThyssenKrupp um +8,22 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,21 % geändert.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,95 %
    1 Monat +9,71 %
    3 Monate +3,89 %
    1 Jahr +142,24 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von ThyssenKrupp: Anleger diskutieren versteckten Asset‑Wert (rund 20% TK Elevator, Nucera, TKMS‑Anteil, Nettoliquidität ≈4 Mrd) versus Pensionslasten und Schulden. Im Fokus steht der mögliche Verkauf von TK Steel an Jindal als Kurs‑Treiber; Meinungen zu Deal‑Wahrscheinlichkeit, Verhandlungsrisiken und Energiokosten für grünen Stahl gehen auseinander. Erwähnt wird ein technischer Widerstand bei ~11 €.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Zur ThyssenKrupp Diskussion

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,50 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 19.01. - FTSE Athex 20 stark +2,37 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    BARCLAYS stuft Thyssenkrupp auf 'Underweight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,30 auf 9,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Tom Zhang erwartet laut einer am Montag vorliegenden Branchenstudie eine generell positive …

    Hauptversammlungen bei CGRE, q.beyond, Schott Pharma, Siemens Healthineers, Stabilus, ThyssenKrupp


    Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen. Sie hat unter anderem das Recht, über die …

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    +1,41 %
    -1,13 %
    +10,86 %
    -1,36 %
    +221,89 %
    +91,77 %
    +33,00 %
    -12,14 %
    +34,11 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



