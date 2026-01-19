ThyssenKrupp Aktie klettert deutlich - 19.01.2026

Einen starken Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Sie steigt um +3,69 % auf 10,473€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,80 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,473€, mit einem Plus von +3,69 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in ThyssenKrupp investiert war, konnte einen Gewinn von +3,89 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -1,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,71 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ThyssenKrupp um +8,22 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,21 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche -1,95 % 1 Monat +9,71 % 3 Monate +3,89 % 1 Jahr +142,24 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von ThyssenKrupp: Anleger diskutieren versteckten Asset‑Wert (rund 20% TK Elevator, Nucera, TKMS‑Anteil, Nettoliquidität ≈4 Mrd) versus Pensionslasten und Schulden. Im Fokus steht der mögliche Verkauf von TK Steel an Jindal als Kurs‑Treiber; Meinungen zu Deal‑Wahrscheinlichkeit, Verhandlungsrisiken und Energiokosten für grünen Stahl gehen auseinander. Erwähnt wird ein technischer Widerstand bei ~11 €.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,50 Mrd.EUR € wert.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,30 auf 9,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Tom Zhang erwartet laut einer am Montag vorliegenden Branchenstudie eine generell positive …

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.