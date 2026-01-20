Aktie vor enormen Schub? - Seltene Erden aus Griechenland!

Geht es nach Metlen Energy & Metals , dann ist die Abhängigkeit von China spätestens im Jahr 2028 beendet. Der griechische Konzern plant mit seiner Gallium-Pruduktion spätestens in zwei Jahren fast die komplette Nachfrage aus der EU abzudecken. Aber nicht nur die Galliumproduktion ist ein Punkt, welcher die Aktie enorm in die Höhe treiben könnte.

Gallium gehört zu den kritischen Rohstoffen, die für moderne Hightech-Anwendungen unverzichtbar sind – darunter Hochleistungs-Halbleiter, integrierte Schaltungen, LEDs, Telekommunikations- und Verteidigungstechnik. Europa war bisher stark von Importen abhängig, vor allem aus China, das den Großteil der weltweiten Produktion kontrolliert und zeitweise Exportbeschränkungen verhängt hat.

Zwei Standbeine, die es in sich haben

Metlen Energy & Metals (ehemals Mytilineos) ist ein führendes griechisches Industrie- und Energieunternehmen mit globaler Reichweite und Sitz in London und Athen. Das Unternehmen ist als vertikal integrierter Player in den zwei Hauptbereichen Energie und Metalle tätig: Im Energiesektor deckt es das gesamte Spektrum von der Stromerzeugung (konventionell und erneuerbar) über den Netzausbau bis hin zum Einzelhandel mit Strom und Erdgas ab, während es im Metallbereich der größte integrierte Produzent von Bauxit, Tonerde und Aluminium in der EU ist.

Gallium wird bei Metlen nicht durch neues Bergwerk-Mining als Haupterz gewonnen, sondern als Nebenprodukt aus der bestehenden Bauxit- und Alumina-Verarbeitung. Metlen erweitert dafür sowohl die Rohstoff-Zufuhr (Bauxit) als auch die Verarbeitungskapazitäten und setzt moderne, energieeffiziente Anlagen ein.

EU fördert das Projekt

Das Projekt wurde offiziell als strategisch wichtig im Rahmen des EU-Critical Raw Materials Act anerkannt, was schnellere Genehmigungen, besseren Zugang zu EU-Fördermitteln und institutionelle Unterstützung bedeutet. Zusätzlich hat die Europäische Investitionsbank (EIB) einen 90-Millionen-Euro-Finanzierungsbeitrag zugesagt, speziell zur Unterstützung des Gallium-Teils der Anlage.

Erste Erfolge werden bereits gefeiert

Auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn teilt Vorstandsvorsitzender Evangelos Mytilineos stolz mit, dass sein Konzern einen Meilenstein für Europas Produktion von kritische Rohstoffe erreicht hat: "Unser Team hat bereits die ersten 5 Kilogramm Gallium in unseren Anlagen produziert – hört sich zunächst nach nicht viel an, ist aber angesichts eines Marktpreises von 1750 $/kg alles andere als unbedeutend. Viel wichtiger ist jedoch, dass unsere patentierte Technologie erfolgreich in der industriellen Produktion und nicht nur im Labor getestet wurde."

2028 ist die Abhängigkeit von China beendet

In etwa 2 Jahren rechnet Mytilineos damit, dass die EU kaum noch Gallium importieren muss. "Dank der Finanzierung durch die EIB liegt das Projekt voll im Budget und sogar vor dem Zeitplan. Die Anlage soll den Betrieb im Jahr 2026 weiter hochfahren, sodass 2027 hoffentlich die ersten 5 bis 10 Tonnen verfügbar sein werden, bevor 2028 die Vollproduktion zur Deckung fast des gesamten europäischen Bedarfs (50 Tonnen pro Jahr) erwartet wird."

Der zweite Trüffel im Konzern - der M Technologies Hub

Der M Technologies Hub in Volos ist das zentrale industrielle Verteidigungszentrum von Metlen Energy & Metals in Griechenland. Dieser Hub entwickelt sich rasant zu einem der bedeutendsten Standorte für die Produktion von Verteidigungsgütern im östlichen Mittelmeerraum und umfasst mittlerweile sechs spezialisierte Werke in den Industriegebieten von Volos.

Zu den Schwerpunkten gehören die Fertigung von Strukturen für den Kampfpanzer Leopard 2A8, gepanzerte Fahrzeuge in Kooperation mit IVECO, die jetzt wohl auf Rheinmetall und Leonardo übergehen dürfte, sowie die Wartung von Eisenbahnwaggons. Mit Investitionen von über 100 Millionen Euro und Kooperationen mit Partnern wie KNDS zielt der Hub darauf ab, die europäische Verteidigungsautonomie zu stärken und bis 2027 rund 1.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.

Mein Tipp: Über 45 Euro könnte die Post abgehen

Metlen Energy & Metals richtet mit seiner neuen Anlage eine europäische Gallium-Versorgung ein, die den bisherigen Importbedarf ersetzen kann – ein strategisch hoch relevantes Projekt für Chips, LED-Technologie und kritische industrielle Wertschöpfung in Europa.

Der Konzern kombiniert Energiewirtschaft, Metallproduktion, kritische Rohstoffe sowie Infrastrukturprojekte. Die Energie- und Aluminiumsparte liefert stabile Cashflows, während neue Geschäftsfelder – insbesondere die geplante Galliumproduktion – zukunftsorientierte Chancen bieten.

Aktuell schauen sich laut Marketscreener fünf Analysten die Aktie näher an. Alle raten die Aktie zu "Kaufen" und daraus ergibt sich im Durchschnitt ein Kursziel von 61,30 Euro, was ein Potenzial von etwas mehr als 40 Prozent bedeutet. Ein geschätztes KGV von 8,1 und eine Dividendenrendite von fast vier Prozent runden das Empfehlungspaket von Metlen ab.

Für langfristig orientierte Anleger könnte Metlen eine interessante Position im Rohstoff- und Energieumfeld mit strukturellen Wachstumstreibern sein – insbesondere, wenn die Gallium-Anlage und weitere strategische Projekte planmäßig in Produktion gehen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





Gold & Silber auf Rekordjagd – 5 Produzenten mit Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!