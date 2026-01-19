    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Karsan beeindruckt auf der CES 2026 mit praxiserprobten autonomen Lösungen

    ISTANBUL, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Karsan, die weltweit führende technologieorientierte Mobilitätsmarke im Bereich öffentlicher Nahverkehr der nächsten Generation, präsentierte sich eindrucksvoll auf der CES 2026, einer der weltweit führenden Messen der Technologiebranche. Die Marke, die den CES-Besuchern ihre autonomen Modelle der nächsten Generation mit praxiserprobter Technik vorstellte, präsentierte der Welt ihre Vision von Karsan AI (Autonomous Intelligence).  Der Geschäftsführer von Karsan, Okan Baş, definierte Karsan AI als Karsan Autonomous Intelligence und erklärte: „Karsan AI positioniert sich als Mobilitätsintelligenz, die wahrnimmt, sofortige Entscheidungen trifft und kontinuierlich lernt. Die Zukunft ist nicht nur elektrisch, sondern auch intelligent. Dieser Ansatz verdeutlicht die Vision von Karsan, nicht nur emissionsfreie Fahrzeuge herzustellen, sondern auch die Zukunft der Städte durch autonome und intelligente Transportlösungen mitzugestalten. Das Geheimnis des Erfolgs von Karsan im Bereich der Autonomie liegt in starken Partnerschaften und einem ganzheitlichen Lösungsansatz. Wir haben uns entschieden, auf der CES 2026 unseren Karsan-KI-Ansatz und unsere Vision für die neue Ära der Mobilität vorzustellen. Um die Philosophie von Karsan AI zu erklären, nutzten wir unsere Präsenz auf der CES als Plattform für die Präsentation des neuen Mobilitätskonzepts, das auf das Profil der CES-Besucher zugeschnitten ist."

     

    Karsan Automotive at CES 2026

     

    Die Vision von Karsan, das eine Vorreiterrolle bei der Transformation des öffentlichen Nahverkehrs weltweit spielt, lautet: „One Step Ahead in the Future of Mobility" (der Zukunft der Mobilität einen Schritt voraus sein). Und getreut diesem Credo bleibt das Unternehmen am Puls der Zeit und präsentiert seine Produkte der neuen Generation auf den weltweit größten Messen und Veranstaltungen. So nahm Karsan beispielsweise an der Consumer Electronics Show (CES) 2026 teil, einer der weltweit größten Messen in diesem Bereich, und stellte dort seine Vision „Karsan AI" (Autonomous Intelligence) vor. Die Messe bietet eine Plattform, um die neuesten Innovationen und Trends in der Welt der Technologie zu präsentieren.

    Von der Elektromobilität zur intelligenten Mobilität!

    Karsan nahm an der CES 2026 als Technologiemarke teil, die die Zukunft der Mobilität auf globaler Ebene prägt. Die Messe, die Karsan als strategische Plattform dient, um seine autonome Vision, seine praxiserprobten technologischen Fähigkeiten und seinen globalen Mobilitätsansatz der Welt zu vermitteln, war auch Schauplatz der weltweiten Vorstellung der innovativen Karsan AI (Autonomous Intelligence)-Vision von Karsan. Karsan AI treibt die „Electric Evolution" von Karsan einen Schritt weiter voran und steht für einen ganzheitlichen Ansatz, der das Zeitalter der intelligenten Mobilität verkörpert.

    Heute steht das Thema autonomer öffentlicher Verkehr auf der Tagesordnung!

    Okan Baş, Geschäftsführer von Karsan, erklärte: „Die weltweite Schwierigkeit, Fahrer zu finden, sowie steigende Betriebskosten veranlassen Städte dazu, autonome Lösungen zu implementieren. Wir bewältigen diesen Wandel auf eine Weise, die den Vorschriften entspricht, sicher und nachhaltig ist. Unser Ziel ist es, parallel zur Weiterentwicklung der gesetzlichen Vorschriften vollständig fahrerlose öffentliche Verkehrssysteme zu implementieren, bei denen der Sicherheitsfahrer vollständig entfällt. Die KI-Vision von Karsan steht für diese Zukunft. Auf der CES 2026 haben wir als Karsan erneut eine klare Botschaft vermittelt: Die Mobilität der Zukunft wird nicht nur elektrisch sein, sondern auch intelligent, autonom und mit einem echten Mehrwert für das menschliche Leben verbunden. Und Karsan wird auch in dieser Zukunft weiterhin einen Schritt voraus sein."

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857518/Karsan_Automotive_CES.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2853675/Karsan_Automotive_Logo.jpg

     

    Karsan Automotive Logo

     

    Kontakt: 
    Guliz Sengor
    +905497493871

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/karsan-beeindruckt-auf-der-ces-2026-mit-praxiserprobten-autonomen-losungen-302664484.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Karsan beeindruckt auf der CES 2026 mit praxiserprobten autonomen Lösungen ISTANBUL, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ - Karsan, die weltweit führende technologieorientierte Mobilitätsmarke im Bereich öffentlicher Nahverkehr der nächsten Generation, präsentierte sich eindrucksvoll auf der CES 2026, einer der weltweit führenden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     