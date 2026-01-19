    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    ROUNDUP/Lies zur E-Auto-Prämie

    Umstieg muss für alle bezahlbar sein

    Für Sie zusammengefasst
    • Neue Kaufprämie für E-Autos sozial gestaffelt.
    • Höhere Zuschüsse für einkommensschwache Familien.
    • Förderung auch für gebrauchte E-Autos gefordert.
    Foto: Ole Spata - dpa

    BERLIN/HANNOVER (dpa-AFX) - Die neue Kaufprämie für Elektroautos ist nach Einschätzung von Niedersachsens Ministerpräsident wegen der sozialen Staffelung überzeugend. "Umstieg auf Elektromobilität muss für alle bezahlbar sein", sagte der SPD-Politiker, der für das Land im VW -Aufsichtsrat sitzt. Niedersachsen habe sich dafür eingesetzt, dass etwa einkommensschwächere Familien mit Kindern deutlich höhere Zuschüsse bekommen.

    Für die Förderung soll gelten: Je nach persönlichen Umständen sind zwischen 1.500 und 6.000 Euro staatliche Unterstützung beim Kauf oder Leasing eines Elektroautos drin. Die Fördergrenze liegt bei einem Haushaltseinkommen von 80.000 Euro, bei zwei Kindern bei 90.000 Euro.

    Die Basisförderung liegt für reine Elektroautos bei 3.000 Euro. Für Haushalte mit einem Einkommen von maximal 60.000 Euro gibt es 4.000 Euro, für Haushalte mit einem Maximal-Einkommen von 45.000 Euro 5.000 Euro. Pro Kind steigt die Förderung um 500 Euro, insgesamt um höchstens 1.000 Euro.

    Für Lies ist nun entscheidend, dass die Förderung konsequent an europäische Produktions- und Lieferketten gebunden wird. "Nur so sichern wir gute Arbeit, faire Löhne und mehr Wertschöpfung in Europa", sagte der Regierungschef. Gleichzeitig brauche es auch mittelfristig starke Impulse für den Kauf und das Leasing junger gebrauchter E-Autos - damit auch Familien mit geringerem Einkommen Zugang zu bezahlbarer, klimafreundlicher Mobilität erhalten.

    Auch die IG Metall forderte, dass der Umstieg auf ein Elektroauto für mehr Menschen möglich werden müsse. Es sei richtig, dass es bei niedrigen Einkommen eine höhere Förderung gebe, sagte die Gewerkschaftsvorsitzende Christiane Benner. Sie sprach sich zudem dafür aus, Unterstützung bald auch Gebrauchtwagen auszuweiten.

    Diesen Aspekt nennt auch die stellvertretende Ministerpräsidentin Niedersachsens, Julia Willie Hamburg, mit Blick auf Optimierungsmöglichkeiten. "Haushalte mit niedrigem Einkommen sind deutlich unterrepräsentiert bei E-Auto-Nutzern", sagte die Grünen Politikerin. Aus ihrer Sicht wäre es daher sinnvoll gewesen, eine E-Auto-Prämie für Gebrauchtwagen für Familien aufzunehmen, die sich einen Neuwagen trotz Prämie nicht leisten können./bch/DP/he

    Volkswagen (VW) Vz

    -2,91 %
    -5,60 %
    -5,15 %
    +7,40 %
    +4,71 %
    -21,19 %
    -35,28 %
    -12,10 %
    +2.067,69 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 98,64 auf Tradegate (19. Januar 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -5,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,32 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -68,53 %/+42,13 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
