KORREKTUR
Irans Regierung verspricht Lockerung von Internet-Blockade
- Irans Regierung plant Internet-Blockade-Lockerung.
- Normalisierung bis Ende der persischen Woche angestrebt.
- Digitalwirtschaft leidet unter den Internet-Einschränkungen.
(Es wird klargestellt, dass die Bevölkerung im Iran seit dem 8. Januar vom Internet weitgehend abgeschnitten ist.)
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Regierung hat eine Lockerung der Internet-Blockade in Aussicht gestellt. Bis zum Ende der persischen Woche am Freitag soll die Lage "normalisiert" werden, hieß es in einer Regierungserklärung unter Berufung auf Vizepräsident Hussein Afschin. Die Entscheidung sei auch getroffen worden, weil Unternehmen der Digitalwirtschaft Verluste erlitten hätten.
Seit dem 8. Januar ist die Bevölkerung im Iran vom Internet weitgehend abgeschnitten. Die Sperre wurde mit dem Beginn der Massenproteste verhängt, die vom Sicherheitsapparat brutal niedergeschlagen wurden. Seither gelangen Aufnahmen und Berichte nur spärlich nach außen./arb/DP/mis
Lage scheint sich im Iran zuzuspitzen,das Regime scheint massiv gegenzuhalten,dem Ölmarkt stehen große Bewegungen bevor.
Der Ölpreis bleibt rätselhaft.
Öl Profiteure von der US Invasion.