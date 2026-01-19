    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    LNG-Terminalbetreiber klagt gegen Beihilfen für Konkurrenten

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Regas klagt gegen Beihilfen für DET.
    • EU genehmigte 4,96 Mrd. Euro für DET-Terminals.
    • Regas kritisiert Wettbewerbsverzerrung durch Förderungen.
    LNG-Terminalbetreiber klagt gegen Beihilfen für Konkurrenten
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LUBMIN/LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der LNG-Terminalbetreiber Deutsche Regas klagt nach eigenen Angaben auf EU-Ebene gegen aus seiner Sicht rechtswidrige Beihilfen für den staatlichen Terminalbetreiber Deutsche Energy Terminal (DET). Eine entsprechende Klage sei Mitte Januar beim zuständigen Gericht der Europäischen Union eingereicht worden, teilte die Deutsche Regas mit.

    Ende 2024 hatte die EU-Kommission Milliardenhilfen Deutschlands für die Betreibergesellschaft DET für den Betrieb vier schwimmender Importterminals für Flüssigerdgas (LNG) genehmigt. Früheren Angaben zufolge ging es bei der Entscheidung um bis zu 4,96 Milliarden Euro. Die Förderung ermögliche die Diversifizierung der Energieversorgung und gewährleiste die Sicherheit der Gasversorgung, hieß es damals zur Begründung.

    Ingo Wagner, geschäftsführender Gesellschafter der Deutschen Regas, kritisierte, man habe selbst privat finanzierte LNG-Terminals zu einem Bruchteil der Kosten aufgebaut. "Als privater Infrastrukturbetreiber leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Die staatliche Förderung für LNG-Terminals in Höhe von fünf Milliarden Euro ist nicht notwendig und schadet dem Wettbewerb."

    Die Bundesregierung hatte den Aufbau von LNG-Terminals nach dem russischen Angriff auf die Ukraine forciert, um unabhängig von russischen Gaslieferungen zu werden.

    DET mit Nordsee-Terminals, Deutsche Regas an der Ostsee

    Die DET betreibt zwei schwimmende Terminals in Wilhelmshaven und eines in Brunsbüttel. Ein viertes Terminal in Stade wird vorbereitet. Die Deutsche Regas betrieb zunächst ein schwimmendes Terminal im vorpommerschen Lubmin, hat den Standort aber später an die Küste der Insel Rügen verlegt, um mehr Gas einspeisen zu können.

    2025 hat Deutschland mehr als zehn Prozent seiner Gasimporte über die LNG-Terminals an Nord- und Ostsee abgewickelt. Über das Gesamtjahr machten dabei die drei DET-Terminals den größten Teil aus. Im dritten Quartal einschließlich des Beginns der aktuellen Heizperiode verzeichnete das Terminal der Deutschen Regas laut Daten von Europas Gasinfrastruktur-Betreibern (GIE) von allen deutschen LNG-Terminals die größte Einspeisung.

    Der Gerichtshof der EU konnte die Klage der Deutschen Regas zunächst nicht bestätigen. Allerdings könne diese dennoch eingegangen sein und wird möglicherweise noch bearbeitet, schrieb ein Sprecher auf Anfrage. Die DET schrieb auf Anfrage: "Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir uns zu einer Klage der Deutschen Regas gegen die EU-Kommission nicht äußern."/chh/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    LNG-Terminalbetreiber klagt gegen Beihilfen für Konkurrenten Der LNG-Terminalbetreiber Deutsche Regas klagt nach eigenen Angaben auf EU-Ebene gegen aus seiner Sicht rechtswidrige Beihilfen für den staatlichen Terminalbetreiber Deutsche Energy Terminal (DET). Eine entsprechende Klage sei Mitte Januar beim …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     