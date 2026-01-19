Börsenstart USA - 19.01. - US Tech 100 schwach -1,44 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:53) bei 48.954,59 PKT und fällt um -0,83 %.

Top-Werte: Verizon Communications +1,65 %, Procter & Gamble +1,43 %, Coca-Cola +1,20 %, Honeywell International +1,00 %, Travelers Companies +0,94 %

Flop-Werte: IBM -0,96 %, Salesforce -0,95 %, Nike (B) -0,70 %, Boeing -0,64 %, Caterpillar -0,55 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:54) bei 25.166,76 PKT und fällt um -1,44 %.

Top-Werte: T-Mobile US +1,23 %, Netflix +1,14 %, Fastenal +1,04 %, The Kraft Heinz Company +1,02 %, Honeywell International +1,00 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,63 %, ASML Holding NV NY -3,25 %, AppLovin Registered (A) -2,82 %, Monolithic Power Systems -2,56 %, Microchip Technology -2,07 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:55) bei 6.864,44 PKT und fällt um -1,10 %.

Top-Werte: Albemarle +2,99 %, Expand Energy Corporation +2,69 %, RTX Corporation Reg Shs +1,96 %, Medtronic +1,91 %, ON Semiconductor -2,77 %

Flop-Werte: Super Micro Computer -3,52 %, Robinhood Markets Registered (A) -3,51 %, Coinbase -2,97 %, AppLovin Registered (A) -2,82 %