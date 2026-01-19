    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEckert & Ziegler AktievorwärtsNachrichten zu Eckert & Ziegler

    Eckert & Ziegler Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 19.01.2026

    Am 19.01.2026 ist die Eckert & Ziegler Aktie, bisher, um -5,30 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Eckert & Ziegler Aktie.

    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    Eckert & Ziegler ist ein globaler Marktführer in der Nuklearmedizin mit innovativen Produkten und starker Forschungsorientierung.

    Eckert & Ziegler Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.01.2026

    Die Eckert & Ziegler Aktie ist bisher um -5,30 % auf 15,625 gefallen. Das sind -0,875  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Eckert & Ziegler Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,60 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,30 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Eckert & Ziegler insgesamt ein Minus von -7,00 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eckert & Ziegler Aktie damit um -5,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,57 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,15 % geändert.

    Eckert & Ziegler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,09 %
    1 Monat +9,42 %
    3 Monate -7,00 %
    1 Jahr -67,17 %

    Informationen zur Eckert & Ziegler Aktie

    Es gibt 64 Mio. Eckert & Ziegler Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,00 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 19.01. - FTSE Athex 20 stark +2,37 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Börsenstart Europa - 19.01. - TecDAX schwach -1,79 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Eckert & Ziegler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Eckert & Ziegler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eckert & Ziegler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eckert & Ziegler

    -5,66 %
    -5,50 %
    +8,29 %
    -6,56 %
    -2,15 %
    -3,59 %
    +4,74 %
    +1.056,48 %
    +756,67 %
    ISIN:DE0005659700WKN:565970



