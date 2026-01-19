    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZurich Insurance Group AktievorwärtsNachrichten zu Zurich Insurance Group

    AKTIEN IM FOKUS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kurssprung bei Beazley nach Übernahme-Ankündigung durch Zurich

    Für Sie zusammengefasst
    • Beazley-Aktien steigen 39% auf Kaufangebot von Zurich.
    • Zurich bietet 1.280 Pence je Beazley-Aktie an.
    • Übernahme könnte Marktführer im Spezialversicherungssektor schaffen.
    AKTIEN IM FOKUS - Kurssprung bei Beazley nach Übernahme-Ankündigung durch Zurich
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Mit einem Kursfeuerwerk und einem Rekordhoch haben die Aktien von Beazley am Montagnachmittag auf ein Kaufgebot des Schweizer Versicherungskonzerns Zurich reagiert. Zuletzt notierten die Papiere des britischen Spezialversicherers noch mehr als 39 Prozent im Plus bei 1.143 Pence.

    Die Zurich-Titel verloren hingegen rund 1 Prozent auf 571,80 Franken. Die Nachricht sorgte auch im europäischen Versicherungssektor für Bewegung: Der zuvor schwächere Branchenindex Stoxx Europe 600 Insurance drehte ins Plus und gewann zuletzt rund 0,4 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zurich Insurance Group!
    Long
    490,86€
    Basispreis
    9,28
    Ask
    × 6,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    654,51€
    Basispreis
    0,91
    Ask
    × 6,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zurich macht den Beazley-Aktionären eine auf 1.280 Pence je Aktie aufgestockte Kaufofferte. Das entspreche gegenüber dem am vergangenen Freitag an der Londoner Börse gesetzten Schlusskurs einer Prämie von 56 Prozent, teilten die Schweizer mit. Zuvor hatte Zurich laut eigenen Angaben 1.230 Pence in bar je Beazley-Papier geboten. Diesen Vorschlag habe der Verwaltungsrat der Briten jedoch Ende letzter Woche als signifikant unterbewertet zurückgewiesen.

    Analyst Ben Cohen von der kanadischen Bank RBC hält das neue Angebot vor dem Hintergrund ungewisser Gewinnaussichten für Beazley in den kommenden Jahren mit schwächeren Endmärkten in den USA für vertretbar. Die starke Kapitalisierung von Zurich und die hohen Bewertungskennziffern sowie der "All-Cash-Charakter" der Offerte dürften Gegenangebote erschweren.

    Den Beazley-Aktionären biete sich die Chance auf eine sofortige und sichere Barzahlung für ihre Investition, teilte Zurich weiter mit. Das Angebot würde über das Niveau hinausgehen, welches Beazley in einem angemessenen Zeitraum durch die Umsetzung seiner Strategie erreichen könne.

    Übernahmen kosteten aber Geld und sorgten für Verunsicherung, meinte ein Händler zum Kursminus für Zurich. Immerhin sei die Transaktion rund 10 Milliarden Dollar wert. Daher würden Anleger in einer ersten Reaktion in solchen Situation zunächst Aktien verkaufen.

    Noch ist zudem nicht klar, ob das Geschäft auch tatsächlich über die Bühne gehen wird. Sollte dies geschehen, dann würde laut den Angaben durch die Zusammenführung zweier sich ergänzender Geschäftsteile ein weltweiter Marktführer im Bereich Spezial-Versicherungen mit rund 15 Milliarden US-Dollar Bruttoprämien entstehen.

    Zudem stehe die Transaktion im Einklang mit den strategischen Prioritäten von Zurich, hieß es weiter. Finanziert würde der Zukauf durch bestehende Barmittel, neue Schuldinstrumente sowie durch eine Aktienplatzierung. Dabei soll die Übernahme auch zur Erreichung der Finanzziele 2027 von Zurich beitragen./pre/uh/AWP/ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beazley Aktie

    Die Beazley Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 618,5 auf Lang & Schwarz (19. Januar 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beazley Aktie um +40,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beazley bezifferte sich zuletzt auf 7,78 Mrd..

    Beazley zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3346. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0500 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Zurich Insurance Group - 579919 - CH0011075394

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zurich Insurance Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Kurssprung bei Beazley nach Übernahme-Ankündigung durch Zurich Mit einem Kursfeuerwerk und einem Rekordhoch haben die Aktien von Beazley am Montagnachmittag auf ein Kaufgebot des Schweizer Versicherungskonzerns Zurich reagiert. Zuletzt notierten die Papiere des britischen Spezialversicherers noch mehr als 39 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     