Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 19.01.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.01.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Qiagen
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 1
Performance 1M: +1,79 %
adidas
Tagesperformance: -3,42 %
Platz 2
Performance 1M: -7,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu adidas im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen stark verloren, was zu Frustration führt. Einige Anleger sehen jedoch bei einem Rückgang auf 150 € eine Kaufgelegenheit, insbesondere in Erwartung der WM. Insgesamt dominiert die Unsicherheit über die Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 3
Performance 1M: +26,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die geopolitische Lage und die strategische Notwendigkeit einer starken europäischen Verteidigung unterstützen die Aktie. Technische Analysen zeigen ein Kaufsignal bei über € 2010, während die fundamentale Basis als stark gilt. Der US-Feiertag ermöglicht eine sachlichere Marktbewertung, was das Sentiment weiter stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 4
Performance 1M: -0,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Bank verzeichnete eine Kursentwicklung von %. Technische Analysen deuten darauf hin, dass die Marke von 33,60 € fallen muss, um eine Rally zu starten. Die Berufung eines neuen COO und die Emission einer Tier-2-Anleihe könnten positive Impulse setzen. Zudem wird die positive Entwicklung bei US-Banken als Signal für europäische Banken interpretiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Brenntag
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 5
Performance 1M: -0,67 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 6
Performance 1M: +0,34 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 49,39%
|PUT: 50,61%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -1,22 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
