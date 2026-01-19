Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 19.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -4,76 %
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 1
Performance 1M: +9,42 %
Performance 1M: +9,42 %
Evotec
Tagesperformance: -4,61 %
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 2
Performance 1M: +18,08 %
Performance 1M: +18,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war schlecht, was zu Unzufriedenheit mit der Unternehmensführung führt. Es gibt Bedenken hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Managements und der Notwendigkeit, Vertrauen am Kapitalmarkt zurückzugewinnen. Einige sehen Potenzial, doch viele fordern nachhaltige Ergebnisse.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -4,39 %
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 3
Performance 1M: -5,78 %
Performance 1M: -5,78 %
Qiagen
Tagesperformance: -3,97 %
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 4
Performance 1M: +1,79 %
Performance 1M: +1,79 %
Jenoptik
Tagesperformance: -3,67 %
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 5
Performance 1M: +12,76 %
Performance 1M: +12,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Jenoptik im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen Volatilität, mit einer Unterstützung bei 21 Euro. Analysten von Jefferies empfehlen 'Buy' mit einem Kursziel von 24 Euro. Die bevorstehende Messe könnte neue Impulse geben, während Unsicherheiten über mögliche Gewinnwarnungen bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Jenoptik eingestellt.
Kontron
Tagesperformance: -2,90 %
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 6
Performance 1M: +6,81 %
Performance 1M: +6,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Das Anleger-Sentiment zu Kontron im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positives Vertrauen in die EBITDA-Ziele für 2025 und strategische Flexibilität werden geäußert, während die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage Bedenken aufwirft. Anleger warten gespannt auf den Capital Markets Day und klare Prognosen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.
Draegerwerk
Tagesperformance: +2,86 %
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 7
Performance 1M: +34,32 %
Performance 1M: +34,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk
Das Anleger-Sentiment zu Draegerwerk im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen eine positive Entwicklung gezeigt, unterstützt durch eine attraktive Dividende und starke Geschäftszahlen. Analysten erwarten eine signifikante Verbesserung der Unternehmensbewertung und ein Re-Rating, da die EPS-Prognosen steigen und die Guidance für 2026 stark ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Draegerwerk eingestellt.
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,80 %
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 8
Performance 1M: -10,42 %
Performance 1M: -10,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software
Das Anleger-Sentiment zu ATOSS Software im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die starke FCF-Generierung und positive Margen als unterstützend für die Bewertung angesehen werden, gibt es auch Bedenken über einen aktuellen Abwärtstrend mit einem Kursrückgang von 8%. Dennoch bleibt das Vertrauen in die Unternehmensführung hoch, und die Erwartungen für die kommenden Q4-Zahlen sind optimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ATOSS Software eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: -2,80 %
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 9
Performance 1M: -11,71 %
Performance 1M: -11,71 %
Bechtle
Tagesperformance: -2,75 %
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 10
Performance 1M: +0,07 %
Performance 1M: +0,07 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 11
Performance 1M: +6,25 %
Performance 1M: +6,25 %
Nordex
Tagesperformance: +2,21 %
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 12
Performance 1M: +12,28 %
Performance 1M: +12,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Nordex im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Auftragslage mit einem Anstieg um 22,5% im Gesamtjahr positiv bewertet wird, gibt es Bedenken hinsichtlich der Volatilität der Kursentwicklung und der wirtschaftlichen Realisierbarkeit einiger Projekte. Anleger sind unsicher über mögliche Rücksetzer und die Auswirkungen von Rohstoffpreisen auf die Kostenstruktur.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nordex eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 13
Performance 1M: +15,30 %
Performance 1M: +15,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die steigende Nachfrage nach Wafern durch KI-Anwendungen als positiv angesehen wird, gibt es Bedenken wegen Preisdruck und zyklischer Abhängigkeiten. Jefferies hat das Kursziel auf 66 Euro gesenkt, was die Unsicherheit unterstreicht. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Vorsicht der Anleger widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
Nemetschek
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 14
Performance 1M: -14,40 %
Performance 1M: -14,40 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,03 %
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 15
Performance 1M: +18,12 %
Performance 1M: +18,12 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte