Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 19.01.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.01.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
adidas
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 1
Performance 1M: -7,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu adidas im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen stark verloren, was zu Frustration führt. Einige Anleger sehen jedoch bei einem Rückgang auf 150 € eine Kaufgelegenheit, insbesondere in Erwartung der WM. Insgesamt dominiert die Unsicherheit über die Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
Enel
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 2
Performance 1M: +6,12 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 3
Performance 1M: +26,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die geopolitische Lage und die strategische Notwendigkeit einer starken europäischen Verteidigung unterstützen die Aktie. Technische Analysen zeigen ein Kaufsignal bei über € 2010, während die fundamentale Basis als stark gilt. Der US-Feiertag ermöglicht eine sachlichere Marktbewertung, was das Sentiment weiter stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 4
Performance 1M: -0,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Bank verzeichnete eine Kursentwicklung von %. Technische Analysen deuten darauf hin, dass die Marke von 33,60 € fallen muss, um eine Rally zu starten. Die Berufung eines neuen COO und die Emission einer Tier-2-Anleihe könnten positive Impulse setzen. Zudem wird die positive Entwicklung bei US-Banken als Signal für europäische Banken interpretiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
ASML Holding
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 5
Performance 1M: +26,46 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 6
Performance 1M: -5,77 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 7
Performance 1M: -8,29 %
Hermes International
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 8
Performance 1M: -0,40 %
