Sibanye-Stillwater informiert über den aktuellen Stand des Lithiumprojekts Keliber

Johannesburg, 19. Januar 2026: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv. com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ) freut sich, nach Abschluss einer umfassenden, multidisziplinären Bewertung des Projekts ein Update zum Fortschritt seines Lithiumprojekts Keliber in Finnland und zum geplanten Beginn der nächsten Entwicklungsphase bereitzustellen. Im Rahmen der Bewertung wurden in erster Linie verschiedene Szenarien für den Start und die Projektoptimierung geprüft, um sicherzustellen, dass das Projekt unter den aktuellen Marktbedingungen verantwortungsbewusst begonnen werden kann.

Die Bauphase einschließlich der Kaltinbetriebnahme des vollständig integrierten Projekts verläuft weiterhin planmäßig und soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Die Gesamtinvestitionskosten für die Fertigstellung der Bauphase werden auf etwa 783 Millionen Euro geschätzt.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der multidisziplinären Bewertung sind Sibanye-Stillwater und sein strategischer Partner auf dem Lithiumprojekt Keliber, die Finnish Minerals Group, übereingekommen, dass eine schrittweise Inbetriebnahme des Lithiumprojekts Keliber unter den aktuellen Marktbedingungen der optimale Weg ist.

Die schrittweise Inbetriebnahme der verschiedenen Elemente des Projekts (Mine, Konzentrator und Raffinerie) verringert das Risiko während des Projektanlaufs, da zunächst die Betriebsbereitschaft in der Abbau- und Anreicherungsphase sichergestellt wird, bevor eine Entscheidung über den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Raffinerie getroffen wird. Dieser schrittweise Ansatz gewährleistet auch die Flexibilität der Projektfinanzierung, da Kapitalausgaben und Kosten für die Raffinerie-Anlaufphase auf der Grundlage der Lithiumpreise und anderer Marktfaktoren und -bedingungen aufgeschoben werden können.

Parallel zur schrittweisen Inbetriebnahme der Mine und der Anreicherungsanlage wurden im Rahmen einer umfassenden Bewertung mehrere Möglichkeiten zur Wertsteigerung identifiziert, die nun mit Schwerpunkt auf der Senkung der Stückkosten und der Optimierung der Prozesse weiterverfolgt werden.

Die Finnish Minerals Group trifft Vorbereitungen, um sich entsprechend ihrer Beteiligung an dem Projekt (20 %) an der zusätzlichen Finanzierung zu beteiligen, die zur Aufrechterhaltung des Projekts während der Anlaufphase erforderlich ist.