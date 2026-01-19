    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSibanye Stillwater AktievorwärtsNachrichten zu Sibanye Stillwater
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sibanye-Stillwater informiert über den aktuellen Stand des Lithiumprojekts Keliber

    Sibanye-Stillwater informiert über den aktuellen Stand des Lithiumprojekts Keliber
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Johannesburg, 19. Januar 2026: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv. com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, nach Abschluss einer umfassenden, multidisziplinären Bewertung des Projekts ein Update zum Fortschritt seines Lithiumprojekts Keliber in Finnland und zum geplanten Beginn der nächsten Entwicklungsphase bereitzustellen. Im Rahmen der Bewertung wurden in erster Linie verschiedene Szenarien für den Start und die Projektoptimierung geprüft, um sicherzustellen, dass das Projekt unter den aktuellen Marktbedingungen verantwortungsbewusst begonnen werden kann.

     

    Die Bauphase einschließlich der Kaltinbetriebnahme des vollständig integrierten Projekts verläuft weiterhin planmäßig und soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Die Gesamtinvestitionskosten für die Fertigstellung der Bauphase werden auf etwa 783 Millionen Euro geschätzt.

     

    Auf der Grundlage der Ergebnisse der multidisziplinären Bewertung sind Sibanye-Stillwater und sein strategischer Partner auf dem Lithiumprojekt Keliber, die Finnish Minerals Group, übereingekommen, dass eine schrittweise Inbetriebnahme des Lithiumprojekts Keliber unter den aktuellen Marktbedingungen der optimale Weg ist.

     

    Die schrittweise Inbetriebnahme der verschiedenen Elemente des Projekts (Mine, Konzentrator und Raffinerie) verringert das Risiko während des Projektanlaufs, da zunächst die Betriebsbereitschaft in der Abbau- und Anreicherungsphase sichergestellt wird, bevor eine Entscheidung über den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Raffinerie getroffen wird. Dieser schrittweise Ansatz gewährleistet auch die Flexibilität der Projektfinanzierung, da Kapitalausgaben und Kosten für die Raffinerie-Anlaufphase auf der Grundlage der Lithiumpreise und anderer Marktfaktoren und -bedingungen aufgeschoben werden können.

     

    Parallel zur schrittweisen Inbetriebnahme der Mine und der Anreicherungsanlage wurden im Rahmen einer umfassenden Bewertung mehrere Möglichkeiten zur Wertsteigerung identifiziert, die nun mit Schwerpunkt auf der Senkung der Stückkosten und der Optimierung der Prozesse weiterverfolgt werden.

     

    Die Finnish Minerals Group trifft Vorbereitungen, um sich entsprechend ihrer Beteiligung an dem Projekt (20 %) an der zusätzlichen Finanzierung zu beteiligen, die zur Aufrechterhaltung des Projekts während der Anlaufphase erforderlich ist.

    Seite 1 von 5 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Sibanye-Stillwater informiert über den aktuellen Stand des Lithiumprojekts Keliber Johannesburg, 19. Januar 2026: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv. com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, nach Abschluss einer umfassenden, multidisziplinären Bewertung des Projekts ein …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     