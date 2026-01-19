Gates, Huang, Dimon...und Trump: Diese CEOs sind in Davos dabei

Mit dabei sind unter anderem Ken Griffin, Gründer und Chef des Hedgefonds Citadel, Nvidia-Chef Jensen Huang sowie Larry Fink, Chairman des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock. Daneben werden Spitzenbanker, Politiker und zahlreiche weitere Großinvestoren erwartet.

Beim diesjährigen Jahrestreffen des World Economic Forum in Davos stehen Milliardäre mit einem gemeinsamen Vermögen von rund 531 Milliarden US-Dollar auf der offiziellen Teilnehmerliste, wie Bloomberg nachgezählt hat.

Inhaltlich reicht die Agenda der 56. Ausgabe von Diskussionen über Private Credit und die wirtschaftliche Lage einzelner Staaten bis hin zu Energiefragen und der Rolle der Kernkraft. Doch abseits der Panels sorgt vor allem die Politik für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Jae C. Hong@AP Bill Gates, Microsoft / Gates Foundation Andrej Sokolow/dpa Jensen Huang / Nvidia Blondet Eliot/ABACA@abaca Eric Schmidt / Google (Alphabet) Nexpher Images@Sipa USA Ken Griffin / Citadel Securities Jamie Dimon / JPMorgan Alex Karp / Palantir Ray Dalio / Bridgewater Associates Larry Fink / BlackRock Previous Next

Am Mittwoch wird Donald Trump in Davos erwartet. Der US-Präsident soll dort nicht nur eine Sonderrede halten, sondern auch führende Wirtschaftsvertreter treffen. Nach Informationen aus Teilnehmerkreisen sind hochrangige Manager aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Krypto und Beratung zu einem Empfang im Anschluss an Trumps Auftritt eingeladen worden. Die Einladungen sollen direkt aus dem Weißen Haus stammen.

Wie groß der politische Einfluss auf die Gespräche sein wird, bleibt offen. Sicher ist jedoch: Trumps Präsenz verleiht dem ohnehin exklusiven Treffen zusätzliche Brisanz – und rückt Davos einmal mehr ins Zentrum der globalen Macht- und Geldströme.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



