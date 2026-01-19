    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsNachricht

    Gipfeltreffen in der Schweiz

    365 Aufrufe 365 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gates, Huang, Dimon...und Trump: Diese CEOs sind in Davos dabei

    Wenn sich kommende Woche die globale Elite in den Schweizer Alpen trifft, ist das Who’s who der Finanz- und Technologiewelt wieder vollständig versammelt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Globale Elite trifft sich in Davos, 531 Mrd. USD Vermögen.
    • Trump hält Sonderrede, trifft Wirtschaftsvertreter.
    • Agenda: Private Credit, Energiefragen, politische Themen.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Gipfeltreffen in der Schweiz - Gates, Huang, Dimon...und Trump: Diese CEOs sind in Davos dabei
    Foto: Harun Ozalp - Anadolu

    Beim diesjährigen Jahrestreffen des World Economic Forum in Davos stehen Milliardäre mit einem gemeinsamen Vermögen von rund 531 Milliarden US-Dollar auf der offiziellen Teilnehmerliste, wie Bloomberg nachgezählt hat.

    Mit dabei sind unter anderem Ken Griffin, Gründer und Chef des Hedgefonds Citadel, Nvidia-Chef Jensen Huang sowie Larry Fink, Chairman des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock. Daneben werden Spitzenbanker, Politiker und zahlreiche weitere Großinvestoren erwartet.

    Inhaltlich reicht die Agenda der 56. Ausgabe von Diskussionen über Private Credit und die wirtschaftliche Lage einzelner Staaten bis hin zu Energiefragen und der Rolle der Kernkraft. Doch abseits der Panels sorgt vor allem die Politik für zusätzliche Aufmerksamkeit.

    Am Mittwoch wird Donald Trump in Davos erwartet. Der US-Präsident soll dort nicht nur eine Sonderrede halten, sondern auch führende Wirtschaftsvertreter treffen. Nach Informationen aus Teilnehmerkreisen sind hochrangige Manager aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Krypto und Beratung zu einem Empfang im Anschluss an Trumps Auftritt eingeladen worden. Die Einladungen sollen direkt aus dem Weißen Haus stammen.

    Wie groß der politische Einfluss auf die Gespräche sein wird, bleibt offen. Sicher ist jedoch: Trumps Präsenz verleiht dem ohnehin exklusiven Treffen zusätzliche Brisanz – und rückt Davos einmal mehr ins Zentrum der globalen Macht- und Geldströme.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    Gipfeltreffen in der Schweiz Gates, Huang, Dimon...und Trump: Diese CEOs sind in Davos dabei Wenn sich kommende Woche die globale Elite in den Schweizer Alpen trifft, ist das Who’s who der Finanz- und Technologiewelt wieder vollständig versammelt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     