ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Zurich auf 'Hold' - Ziel 520 Franken
- Jefferies belässt Zurich auf "Hold" mit 520 CHF.
- Zwei Übernahmeangebote für Beazley überraschen Analysten.
- Fairer Preis, strategische Gründe für Übernahme nachvollziehbar.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich angesichts eines neuen Übernahmeangebotes für Beazley auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Die Ankündigung von Zurich, bereits zwei Offerten zum Kauf von Beazley unterbreitet zu haben, überrasche, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte diese Überraschung im Nachhinein so groß auch nicht sein vor dem Hintergrund des während des Investorentags hervorgehobenen Spezialversicherungsgeschäfts. Das Angebot sei fair, die strategischen Gründe dahinter logisch und eine 56-Prozent-Prämie sei für gewöhnlich genug, um den Deal zu empfehlen. Andererseits hätten sich Übernahme-Bewertungen im letzten Zyklus in der Spanne eines Kurs/Buchwert-Verhältnisses von 1,6 bis 2,5 bewegt. Beazley als Marktführer sei da mit einem Wert von 2 womöglich nicht so hoch bewertet, wie es sein könnte./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 617 auf Lang & Schwarz (19. Januar 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um -0,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 90,26 Mrd..
Zurich Insurance Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 28,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 558,63CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 520,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 642,00CHF was eine Bandbreite von -15,94 %/+3,78 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 520 Euro
