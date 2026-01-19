ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Bayer auf 51 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt fairen Wert für Bayer auf 51 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Kaufen" trotz Risiken.
- Glyphosat-Fall könnte finanzielle Risiken reduzieren.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 41 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei ein weiterer Teilerfolg für den Agrarchemie- und Pharmakonzern im Kampf gegen die diesbezüglichen Klagen, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Reaktion. "Eine positive Gerichtsentscheidung würde für Bayer eine massive Reduzierung der finanziellen Risiken im Zusammenhang mit dem Produkt Roundup bedeuten. Dies würde zu einem weiteren Abbau des Risikoabschlags führen." Wie die Entscheidung im Sommer 2026 ausfallen werde, sei allerdings offen./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 44,57 auf Tradegate (19. Januar 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +13,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,52 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -43,56 %/+15,14 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 51 Euro
