DZ Bank hebt fairen Wert für Bayer auf 51 Euro - 'Kaufen'

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 44,57 auf Tradegate (19. Januar 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +13,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,52 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -43,56 %/+15,14 % bedeutet.