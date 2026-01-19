DZ Bank startet Energiekontor mit 'Kaufen' - Fairer Wert 49 Euro

Lieber fundamental_a, ich schätze deine Beiträge in dem Forum sehr. Auch ist mir klar, dass man nicht jeden Tag als Projektierer Meldungen produzieren kann. Dies dauert. Wie du schreibst warte ich auch auf Öderquart (wo ich auch selbst beteiligt bin)... jeden Tag auf die Meldung der Inbetriebnahme. Das ist ja auch nicht täglich kommt aber in den nächsten Tagen (der viele Wind scheint wohl die Inbetriebnahme etwas zu verzögern schlecht - wegen der Verzögerung - und gut - da die anderen Windparks mehr Strom erzeugen -zugleich). Ich bin übrigens bei EK erstmals unter 4 Euro eingestiegen. Da kann sich jeder ausrechnen, dass dies eine gute Investition war. Man sollte die langjährige Erfahrung von EK und das stabile Geschäftsmodell nicht unterschätzen. Wer Firmenentwicklungen verfolgt und sich damit beschäftigt, weiß auch das ein zu schnelles (schwer zu kontrollierendes) Wachstum eine Firma auch sehr schnelll ruinieren kann. Allein schon weil man nicht genügend gute Mitarbeiter findet und auch die organisatorische Entwicklung die bei einem Wachstum notwendig ist, darf man nicht unterschätzen. Wenn ich sehe wieviel Übertreibungen / Überwertungen sich im KI Bereich, Bitcoin oder ähnlichem gerade steckt (die man zum Teil ja selbst mitmacht - meist über Fonds oder ETFs) sind mir Value Firmen wie EK lieber, da sie solide über die Jahre wachsen. Wenn eine Blase (wie beim Neuen Markt) platzt, konzentrieren sich da wieder mehr Menschen auf Qualität. Die Zeit spricht für EK. Die Klimaerwärmung beschleunigt sich, der Strom-/Energiebedarf wird steigen (man bedenke nur die neuen großen Rechenzentren mit ihrem enormen Strombedarf die auf Anschlüsse warten - müssen). Es fehlt da einfach nur ein Funke, bis dies wieder in den Fokus kommt. Wer weiß, es wird spekuliert, dass Trump morgen im Iran eingreift. Wenn diese dann die Straße von Hormus blockieren könnte dies so ein Ereignis werden. Bitter für die Menschen im Iran und die Erdölabhängigen. - Zum Überlegen: Russland lieferte allein Deutschland vor dem Krieg 550 TWh (von 900 TWh) Gas pro Jahr. Der jetzige Zubau der letzten Jahre bei 1 Mio Solaranlagen und ähnlicher Windmenge, lieferten jetzt je 10 TWh mehr pro Jahr. Die warmen Winter ersparten uns zum Glück ca. 250 TWh pro Jahr Gas (ungefähr die Menge in den Speichern). Und dies kann man auf Europa und andere Länder übertragen. Daran müsste jeder der den Dreisatz beherrscht sehen, dass hier die Chancen viel höher als die Risiken sind. Dies wird sich auch mit der Zeit durchsetzen.