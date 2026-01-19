ANALYSE-FLASH
DZ Bank startet Energiekontor mit 'Kaufen' - Fairer Wert 49 Euro
- DZ Bank empfiehlt Energiekontor mit "Kaufen".
- Fairer Wert von 49 Euro für das Unternehmen.
- Starkes Wachstum durch wertvolle Projektpipeline.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Beobachtung von Energiekontor mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 49 Euro aufgenommen. Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks sei ein unterschätzter Pionier im Bereich Erneuerbare Energien, schrieb Thorsten Reigber in seiner am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Das Unternehmen stehe dank einer gut gefüllten und werthaltigen Pipeline, einer Rekordkapazität im Bau und des dynamischen Wachstums im deutschen Onshore-Windmarkt vor einer starken Wachstumsphase./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie
Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 37,65 auf Tradegate (19. Januar 2026, 17:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um +1,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 529,10 Mio..
Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3800 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 106,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 117,00EUR was eine Bandbreite von +179,68 %/+208,71 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Energiekontor - 531350 - DE0005313506
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Energiekontor. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Energiekontor eingestellt.
Lieber fundamental_a, ich schätze deine Beiträge in dem Forum sehr. Auch ist mir klar, dass man nicht jeden Tag als Projektierer Meldungen produzieren kann. Dies dauert. Wie du schreibst warte ich auch auf Öderquart (wo ich auch selbst beteiligt bin)... jeden Tag auf die Meldung der Inbetriebnahme. Das ist ja auch nicht täglich kommt aber in den nächsten Tagen (der viele Wind scheint wohl die Inbetriebnahme etwas zu verzögern schlecht - wegen der Verzögerung - und gut - da die anderen Windparks mehr Strom erzeugen -zugleich). Ich bin übrigens bei EK erstmals unter 4 Euro eingestiegen. Da kann sich jeder ausrechnen, dass dies eine gute Investition war. Man sollte die langjährige Erfahrung von EK und das stabile Geschäftsmodell nicht unterschätzen. Wer Firmenentwicklungen verfolgt und sich damit beschäftigt, weiß auch das ein zu schnelles (schwer zu kontrollierendes) Wachstum eine Firma auch sehr schnelll ruinieren kann. Allein schon weil man nicht genügend gute Mitarbeiter findet und auch die organisatorische Entwicklung die bei einem Wachstum notwendig ist, darf man nicht unterschätzen. Wenn ich sehe wieviel Übertreibungen / Überwertungen sich im KI Bereich, Bitcoin oder ähnlichem gerade steckt (die man zum Teil ja selbst mitmacht - meist über Fonds oder ETFs) sind mir Value Firmen wie EK lieber, da sie solide über die Jahre wachsen. Wenn eine Blase (wie beim Neuen Markt) platzt, konzentrieren sich da wieder mehr Menschen auf Qualität. Die Zeit spricht für EK. Die Klimaerwärmung beschleunigt sich, der Strom-/Energiebedarf wird steigen (man bedenke nur die neuen großen Rechenzentren mit ihrem enormen Strombedarf die auf Anschlüsse warten - müssen). Es fehlt da einfach nur ein Funke, bis dies wieder in den Fokus kommt. Wer weiß, es wird spekuliert, dass Trump morgen im Iran eingreift. Wenn diese dann die Straße von Hormus blockieren könnte dies so ein Ereignis werden. Bitter für die Menschen im Iran und die Erdölabhängigen. - Zum Überlegen: Russland lieferte allein Deutschland vor dem Krieg 550 TWh (von 900 TWh) Gas pro Jahr. Der jetzige Zubau der letzten Jahre bei 1 Mio Solaranlagen und ähnlicher Windmenge, lieferten jetzt je 10 TWh mehr pro Jahr. Die warmen Winter ersparten uns zum Glück ca. 250 TWh pro Jahr Gas (ungefähr die Menge in den Speichern). Und dies kann man auf Europa und andere Länder übertragen. Daran müsste jeder der den Dreisatz beherrscht sehen, dass hier die Chancen viel höher als die Risiken sind. Dies wird sich auch mit der Zeit durchsetzen.
Ich gebe dir, was Energiekontor anbelangt, natürlich recht.
Da ich davon ausgehe, dass die Leerverkäufer kein Brett vor dem Kopf haben, frage ich mich natürlich, wie die auf Energiekontor kommen.
Meiner Meinung nach haben die Energiekontor explizit nicht analysiert, sondern haben sich nur makroskopische Daten angeschaut. Die sehen sicher nicht so rosig aus, aber mit Blick auf den Strompreis auch nicht katastrophal.
Wenn sie es getan hätten, dann hätten sie gesehen, dass der Eigenbestand in den nächsten 2-3 Monaten deutlich anwächst und dass die Erträge in einem normalen Wind – und Solarjahr ausreichen, um das Unternehmen durch jegliche Stürme zu manövrieren. Sie hätten sehen müssen, dass die Kostenstruktur bei Energiekontor sehr diszipliniert ist, was das Unternehmen in diesen Zeiten auszeichnet. Ebenfalls hätten sie sehen müssen, dass einige schottische Windparks (mindestens 2) in 2026 sicherlich verkauft werden können.
Sie hätten ebenfalls sehen müssen, dass 51 MW an deutschen Projekten bereits verkauft sind, die sicher in 2026 abgerechnet werden. In 2027 wird es für die Leerverkäufer ja nicht besser. Das Gegenteil ist eher der Fall. Hier sind ja bereits gut 93 MW an deutschen Projekten verkauft, die in 2027 abgerechnet werden. Der Eigenbestand nimmt auch in 2027 weiter zu. Es kommen 2 Solarparks aus Frankreich mit einer attraktiven Vergütungsstruktur dazu. Also Geduld haben und warten, dürfte für die Leerverkäufer keine Option sein, wenigstens nicht bei Energiekontor.
Da Energiekontor keine Projektierungsleistungen aktiviert, bzw. sich eine Marge für genehmigte Projekte zieht, gibt es hier überhaupt kein Abschreibungsbedarf, aufgrund geringerer erzielbarer Marge. Schlüsselfertige Projekte werden immer erst mit der IBN abgerechnet. Daher auch die jetzt schon bekannten Erträge für 2026 und 2027.
Das, was die Leerverkäufer versuchen auszunutzen ist es Unsicherheit zu verbreiten.
Energiekontor kann sich dahingehend nicht wehren. Wir sind hier nicht in Zeiten des „Neuen Marktes“, wo es jeden 2. Tag eine AdHoc gab.
Energiekontor informiert die Märkte, wenn es was zu informieren gibt. Ansonsten läuft das Geschäft seinen gewohnten Gang. Zeit und Geduld ist das, was die Energiekontor Anleger jetzt brauchen. Den Rest erledigt der Markt.
LG fundamental_a
Meine Gegenthese zu den Shortern ist deshalb: Der Wind weht 2026 normal, die Sonne scheint normal, EKT setzt um, was normalerweise an Projektierung 2026 drin sein sollte… und… schwupp, haben wir ein 2026 KGV von 5. Dann wird auch der Markt merken, dass hier 70 Euro - ist zumindest mein Kursziel - eine fairere Bewertung ist als 37.
Ein richtig gutes Börsenjahr ist jedenfalls drin. Bei EKT jedenfalls eher als an der Wallstreet. Meine zumindest ich, der natürlich auch keine Glaskugel hat. Aber ich hab weiter Vertrauen, dass das Unternehmen seriös ist in seiner eigenen Lageeinschätzung. Ich halte die auch für plausibel. Und mehr als das braucht es ja hier schon gar nicht mehr, um einen Invest-Case zu haben. 😉