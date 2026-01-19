Deutsche Bank Research hebt Ziel für Eon auf 18 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 17,54 auf Tradegate (19. Januar 2026, 17:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +4,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,70 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 46,13 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -8,39 %/+3,06 % bedeutet.