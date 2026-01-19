ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Eon auf 18 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Eon auf 18 Euro angehoben, "Buy".
- Aktien europäischer Versorger stark seit 2007 gewachsen.
- Kurzfristige Nachfrage könnte übertrieben sein, dennoch Potenzial.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eon von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der europäischen Versorger hätten sich im vergangenen Jahr so stark entwickelt wie seit 2007 nicht mehr, weshalb das weitere Potenzial nun geringer sei, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dank der zunehmenden Ergebnisstärke (EPS) sei aber immer noch etwas Luft nach oben. Die Hoffnungen auf ein hohes kurzfristiges Nachfragewachstum könnten sich als überzogen erweisen, was die Konsensschätzungen aber nicht gefährden sollte./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 17,54 auf Tradegate (19. Januar 2026, 17:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +4,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,70 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 46,13 Mrd..
E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -8,39 %/+3,06 % bedeutet.
