Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 19.01.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.671,97USD pro Feinunze und notiert damit +1,64 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 93,87USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,13 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,21USD und verzeichnet ein Minus von -0,67 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,44USD und verzeichnet ein Minus von -0,43 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.821,50 USD +2,07 % Platin 2.364,00 USD +1,66 % Kupfer London Rolling 12.932,22 USD +1,13 % Aluminium 3.151,29 PKT +0,49 % Erdgas 3,639 USD +16,92 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +16,92 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 19.01.26, 17:29 Uhr.