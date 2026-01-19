Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 19.01.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.671,97USD pro Feinunze und notiert damit +1,64 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 93,87USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,13 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,21USD und verzeichnet ein Minus von -0,67 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,44USD und verzeichnet ein Minus von -0,43 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.821,50USD
|+2,07 %
|Platin
|2.364,00USD
|+1,66 %
|Kupfer London Rolling
|12.932,22USD
|+1,13 %
|Aluminium
|3.151,29PKT
|+0,49 %
|Erdgas
|3,639USD
|+16,92 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +16,92 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 19.01.26, 17:29 Uhr.