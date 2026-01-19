    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 20. Januar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • DocMorris und Totalenergies veröffentlichen Umsätze.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland und Schweiz.
    • EU-Finanzminister und WEF in Davos tagen.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 20. Januar 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 NLD: DocMorris, Q4-Umsatz
    08:00 FRA: Totalenergies, Trading Statement
    10:30 DEU: Schott, Jahreszahlen
    11:00 DEU: Volkswagen Group, German Corporate Conference mit Veröffentlichung der detaillierten Absatzzahlen nach Marken, Frankfurt 12:30 USA: 3M, Q4-Zahlen
    12:30 USA: KeyCorp, Q4-Zahlen
    12:30 USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen
    17:30 DEU: Porsche, Pre-close call
    17:30 DEU: Mercedes, Pre-close call
    17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz
    22:01 USA: Netflix, Q4-Zahlen
    22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Destatis: Handelsbilanz mit den USA (Detailergebnisse Außenhandel November 2025), Januar-November 2025 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe, 11/25 und Jahresschätzung 2025 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 11/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/25
    08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25
    08:30 CHE: Erzeugerpreise 12/25
    08:30 CHE: Importpreise 12/25
    11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

    CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos + 10.50 Rede EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen + 11.30 Rede He Lifeng, Vizepremierminister Chinas
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





