Leichte Kursgewinne - US-Zolldrohungen verunsichern

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag gestützt durch neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 128,21 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,84 Prozent.

Am Samstag hatte Trump Strafzölle gegen Deutschland und weitere Nato-Länder angekündigt. Anstoß hatte er unter anderem an deren gemeinsamer militärischer Erkundungsmission auf Grönland genommen. "Da Trump darauf aus zu sein scheint, das US-Territorium unbedingt zu vergrößern, ist eine rasche Beruhigung der Lage unwahrscheinlich", kommentierten die Volkswirte der Commerzbank. "Die deutsche Wirtschaft trifft eine solche Eskalation zur Unzeit."