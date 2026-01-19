Der Börsen-Tag
Tech-Werte brechen ein: DAX & Co. rutschen deutlich ins Minus
Deutsche Aktienindizes rutschen ab, besonders Technologiewerte geraten stark unter Druck – doch einzelne Topwerte können sich dem Abwärtstrend widersetzen.
Foto: Daniel Karmann - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten deutschen Aktienindizes haben am heutigen Handelstag spürbare Verluste verzeichnet. Dabei standen vor allem Technologiewerte unter Druck. Der Leitindex DAX notiert aktuell bei 24.950,92 Punkten und liegt damit 1,48 Prozent im Minus. Er hält sich damit im Vergleich zu den anderen großen Indizes noch am stabilsten. Der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Unternehmen abbildet, fällt deutlicher zurück. Er steht derzeit bei 31.405,82 Punkten und verliert 1,54 Prozent. Noch schwächer zeigt sich der Nebenwerteindex SDAX: Er notiert bei 18.024,56 Punkten und gibt 1,69 Prozent nach. Kleinere und mittlere Werte geraten damit stärker unter Druck als die Standardwerte im DAX. Am deutlichsten sind die Verluste im TecDAX. Der Technologieindex fällt auf 3.677,76 Punkte und büßt 1,98 Prozent ein. Damit ist er der schwächste der vier großen deutschen Indizes. Die Entwicklung deutet darauf hin, dass Anleger heute vor allem bei wachstums- und technologieorientierten Titeln vorsichtiger agieren. Insgesamt zeigt sich damit ein einheitlich negatives Bild an den deutschen Aktienmärkten, wobei die Verluste mit zunehmender Marktkapitalisierung der enthaltenen Unternehmen tendenziell zunehmen und Technologiewerte besonders unter Druck stehen.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Deutschen Telekom mit einem Anstieg von 1.77%. Rheinmetall folgt mit einem Plus von 1.05%, während E.ON mit 0.90% ebenfalls im grünen Bereich bleibt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Verluste. BMW führt die Negativliste mit einem Rückgang von -3.72% an, gefolgt von Qiagen mit -4.11% und adidas, das mit -5.54% den größten Verlust im DAX erleidet.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen die Topwerte besonders hervor. TKMS erzielt den höchsten Anstieg mit 3.47%, während Nordex und Delivery Hero mit 1.51% und 1.35% ebenfalls positive Werte präsentieren.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX zeigen ebenfalls signifikante Rückgänge. CTS Eventim verzeichnet einen Verlust von -4.40%, gefolgt von Lanxess mit -5.10% und Carl Zeiss Meditec, das mit -5.19% ebenfalls stark nachgibt.
SDAX TopwerteDie SDAX-Topwerte sind von einer positiven Entwicklung geprägt. Draegerwerk führt mit einem Anstieg von 4.31%, gefolgt von Energiekontor mit 3.41% und 1&1, das um 2.34% zulegt.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX zeigen deutliche Verluste. Douglas hat einen Rückgang von -4.85% zu verzeichnen, während Eckert & Ziegler mit -4.96% und Duerr mit -5.25% ebenfalls stark fallen.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind die Topwerte ebenfalls stark. Draegerwerk führt hier mit 4.31%, gefolgt von 1&1 mit 2.34% und der Deutschen Telekom, die mit 1.77% ebenfalls positiv abschneidet.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen. Evotec hat einen Rückgang von -4.56% zu verzeichnen, während Eckert & Ziegler mit -4.96% und Carl Zeiss Meditec mit -5.19% ebenfalls stark fallen.
