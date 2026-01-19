Wirtschaft
Dax lässt nach - Trumps Zolldrohung sorgt für Verunsicherung
Foto: adobe.stock.com
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.959 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Besonders positiv entwickelten sich entgegen dem Trend die Aktien von Bayer, aber auch Telekom und Rheinmetall notierten im Plus. Verluste gab es dagegen bei fast allen Papieren, vor allem von BMW, Qiagen und Adidas.
"Auch wenn der Dax auf die jüngsten Entwicklungen mit einem Rutsch unter die 25.000er-Marke reagiert hat und in New York die Indikationen für eine tiefrote Eröffnung morgen nach dem Feiertag sprechen: Eine solche Eskalation haben die Anleger damit noch längst nicht eingepreist", sagte Thomas Kranch von CMC Markets.
Sie setzten weiterhin auf ein Pokerspiel Trumps, der spätestens in Davos wieder etwas Druck aus dem Kessel nehmen könne, so der Marktanalyst. "Nur ob es dieses Mal auch so einfach ist und seine Rechnung aufgeht, dürfte nicht zuletzt von der aktuell noch gezeigten Entschlossenheit der EU zu härteren Gegenmaßnahmen abhängen. Sogar von der `Handels-Bazooka` ist in Brüssel jetzt die Rede."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1646 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8587 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.672 US-Dollar gezahlt (+1,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 128,98 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 64,18 US-Dollar, das waren 5 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Kursreaktionen auf US-/Trump‑News (teilweise verantwortlich für heute rund 3 € Minus) und das Markt‑Timing (15:30), Erwartungen, dass US‑Politik Bayer langfristig nützen könnte (Monsanto/Farmer), eine positive Analystenstimme (J.P. Morgan Overweight) sowie den als Katalysator gesehenen Phase‑III‑Datentermin zu Asundexian am 5. Februar; die Aktie wird heute als Outperformer zum Markt gewertet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
retcodnipS schrieb heute 13:08
Ich habe mich immer gefragt, wie es möglich ist, dass so viele Amerikaner ihre Stimmen für so einen Irren abgeben.
Dein Beitrag erklärt das ansatzweise.
Dummheit ist eine häufig vorhandene, unendliche Ressource.
karo1 schrieb 17.01.26, 12:31
https://www.epa.gov/newsreleases/epa-takes-action-provide-accurate-risk-information-consumers-stop-false-labeling?utm_source=chatgpt.commitdiskutieren »
EPA Takes Action to Provide Accurate Risk Information to Consumers, Stop False Labeling on Products
EPA Takes Action to Provide Accurate Risk Information to Consumers, Stop False Labeling on Products
Lieferheld schrieb 16.01.26, 21:20
Es bleibt jedem selbst überlassen einmal zu recherchieren wieviel Glyphosat die Landwirte jährlich in den USA ausbringen. Die werden einen Teufel tun dieses Mittel dort zu verbieten. Dies hätte fatale Folgen für die Landwirte und ebenso für die Verbraucher. ich Persönlich gehe davon aus (das ist meine persönliche Ansicht), dass dieses unsägliche Klageprozedere nun in absehbarer Zeit ein Ende haben wird. Ich werde keine einzige Aktie verkaufen.
