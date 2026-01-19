Douglas Aktie sackt ab - 19.01.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Douglas, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -3,74 % Verlust nach sich zog.

Die Douglas Aktie notiert aktuell bei 11,250€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,14 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,610 € entspricht. Der Kursrückgang der Douglas Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,84 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,14 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Douglas Aktie damit um -5,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,11 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Douglas auf -9,50 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,70 % geändert.

Douglas Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,23 % 1 Monat -7,11 % 3 Monate -3,74 % 1 Jahr -42,93 %

Informationen zur Douglas Aktie

Es gibt 108 Mio. Douglas Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,21 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Aktienindizes rutschen ab, besonders Technologiewerte geraten stark unter Druck – doch einzelne Topwerte können sich dem Abwärtstrend widersetzen.

ROUNDUP/Bayer: Oberster US-Gerichtshof prüft Fall im Glyphosat-Streit - Kursplus WASHINGTON - Bayer kann sich in den milliardenteuren US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten verstärkte Hoffnung auf ein positives Grundsatzurteil des obersten …

Donald Trump drückt mit seiner Androhung von neuen Strafzöllen den DAX zu Wochenbeginn wieder unter 25.000 Punkte. Besonders die Autowerte stehen unter Druck. Ergeben sich Chancen oder ist Vorsicht geboten?

Douglas Aktie jetzt kaufen?

Ob die Douglas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Douglas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.