    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss

    Zollsorgen drücken Dax unter 25.000 Punkte

    • Dax fiel um 1,34% auf 24.959,06 Punkte.
    • Trump droht mit Zöllen wegen Grönland-Konflikt.
    • Autoaktien stark unter Druck, Adidas verliert 5,2%.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Angedrohte Zölle durch US-Präsident Donald Trump im Streit um Grönland haben den Dax am Montag belastet. Der Leitindex kämpfte um die psychologisch viel beachtete Marke von 25.000 Punkten und gab letztlich um 1,34 Prozent auf 24.959,06 Zähler nach.

    Am Wochenende kam es zur Eskalation zwischen Washington und Europa, weshalb sich nun ein nächster Handelsstreit anbahnen könnte. Trump beansprucht die zu Dänemark gehörende Arktisinsel Grönland für die USA. Die europäischen Nato-Partner lehnen dies ab, weshalb Trump ab dem 1. Februar neue Strafzölle von 10 Prozent verhängen will. Vom 1. Juni an sollen es dann 25 Prozent sein. Am Donnerstag wird ein EU-Sondergipfel in Brüssel stattfinden, um zu beraten, wie die EU am besten auf Trumps Drohungen reagieren kann.

    Am vergangenen Dienstag war der Dax noch auf ein Rekordhoch über 25.500 Punkte geklettert. Jetzt ist er erneut vom "Zollhammer getroffen" worden, und dabei geht es "um mehr als nur Handelspolitik", wie Christine Romar von CMC Markets kommentierte. Mit dem neuen Konflikt gehe es "um die Zukunft der transatlantischen Beziehungen, um die Zukunft der Nato und um die gesamte handelspolitische Ordnung zwischen zwei der weltweit größten Wirtschaftsmächte". Die US-Börsen seien an diesem Montag geschlossen und die Indikationen in New York sprächen für eine tiefrote Eröffnung am Dienstag, aber eine derartige Eskalation sei längst nicht eingepreist, schrieb die CMC-Europa-Chefin.

    Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte beendete den Tag 1,61 Prozent tiefer auf 31.385,57 Punkten. Europaweit wurden ebenfalls Verluste verbucht. Der EuroStoxx 50 büßte 1,72 Prozent auf 5.925,82 Zähler ein und auch in der Schweiz und Großbritannien gaben die Leitbörsen nach.

    Nach den Worten von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank, zeigt sich beim Grönland-Streit, dass die Handelsstreitigkeiten "bei weitem noch nicht beigelegt sind". Bisher hätten die verhängten Zölle der US-Wirtschaft kaum geschadet und in Europa habe es in Deutschland zuletzt positive Konjunkturüberraschungen gegeben. Doch der Grönland-Konflikt mahne zur Vorsicht. Die weltwirtschaftliche Entwicklung stehe "auf tönernen Füßen".

    Besonders unter Druck gerieten angesichts der Zollsorgen vor allem deutsche Autoaktien. Der europäische Branchenindex fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten Strand seit Oktober. BMW brachen zeitweise um gut 7 Prozent ein - zusätzlich belastet durch einen Kommentar der Berenberg Bank, die im Premium-Segment eine schwierige Nachfragesituation in China sieht. Letztlich gaben die Titel um 3,4 Prozent nach. Mercedes sanken um 2,2 Prozent. VW und Porsche AG verloren etwas weniger als 3 Prozent.

    Adidas büßten als Dax-Schlusslicht 5,2 Prozent ein. Laut Analyst Thierry Cota von der Bank of America dürfte der Sportartikelhersteller mit seinem Umsatz im Schlussquartal 2025 die Markterwartung verfehlt haben. Dies belastete die zollbedingt ohnehin schwache Anlegerstimmung zusätzlich.

    Bayer sprangen um 7,0 Prozent hoch. Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Freitag den Glyphosat-Fall "Durnell" zur Prüfung angenommen. Damit steigen die Aussichten auf ein Grundsatzurteil im jahrelangen, belastenden Rechtsstreit um das Unkrautvernichtungsmittel.

    Rüstungswert Rheinmetall näherte sich wieder seinem Rekord vom Oktober und schloss 1,0 Prozent höher. Renk und Hensoldt hielten sich angesichts der erneut wachsenden geopolitischen Unsicherheit im schwachen Markt relativ stabil./ck/he

    --- Von Claudia Müller, dpa-AFX --

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 44,47 auf Tradegate (19. Januar 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +14,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,66 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -43,71 %/+14,84 % bedeutet.




