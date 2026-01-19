    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWuestenrot & Wuerttembergische AktievorwärtsNachrichten zu Wuestenrot & Wuerttembergische
    Wüstenrot & Württembergische: Aktueller Bericht zum Aktienrückkauf (Zwischenmeldung)

    Wüstenrot & Württembergische AG setzt ihr Aktienrückkaufprogramm fort und erwirbt im Januar 2026 weitere eigene Aktien über die Börse Frankfurt (Xetra).

    Wüstenrot & Württembergische: Aktueller Bericht zum Aktienrückkauf (Zwischenmeldung)
    Foto: Marijan Murat - dpa
    • Wüstenrot & Württembergische AG hat im Zeitraum vom 12. bis 16. Januar 2026 insgesamt 18.109 Namensaktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms erworben.
    • Der Rückkauf begann am 12. Januar 2026, gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.
    • Die Rückkäufe wurden über die Landesbank Baden-Württemberg an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durchgeführt.
    • Die Anzahl der zurückgekauften Aktien und der gewichtete Durchschnittskurs pro Tag variieren, mit einem höchsten Kurs von 15,070736 EUR am 16. Januar 2026.
    • Das aggregierte Volumen der Rückkäufe betrug insgesamt 272.243,42 EUR für den genannten Zeitraum.
    • Weitere Informationen zu den Transaktionen sind auf der Website der Wüstenrot & Württembergische AG unter www.ww-ag.com/de/investor-relations/aktie verfügbar.

    Der nächste wichtige Termin, Hamburger Investorentage (HIT), bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 04.02.2026.

    Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,870EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,47 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.013,43PKT (-1,68 %).


    Wuestenrot & Wuerttembergische

    0,00 %
    +1,23 %
    +4,94 %
    +5,54 %
    +23,22 %
    -11,34 %
    -11,12 %
    -22,63 %
    -52,44 %
    ISIN:DE0008051004WKN:805100





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    
