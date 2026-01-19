Wüstenrot & Württembergische: Aktueller Bericht zum Aktienrückkauf (Zwischenmeldung)
Wüstenrot & Württembergische AG setzt ihr Aktienrückkaufprogramm fort und erwirbt im Januar 2026 weitere eigene Aktien über die Börse Frankfurt (Xetra).
Foto: Marijan Murat - dpa
- Wüstenrot & Württembergische AG hat im Zeitraum vom 12. bis 16. Januar 2026 insgesamt 18.109 Namensaktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms erworben.
- Der Rückkauf begann am 12. Januar 2026, gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.
- Die Rückkäufe wurden über die Landesbank Baden-Württemberg an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durchgeführt.
- Die Anzahl der zurückgekauften Aktien und der gewichtete Durchschnittskurs pro Tag variieren, mit einem höchsten Kurs von 15,070736 EUR am 16. Januar 2026.
- Das aggregierte Volumen der Rückkäufe betrug insgesamt 272.243,42 EUR für den genannten Zeitraum.
- Weitere Informationen zu den Transaktionen sind auf der Website der Wüstenrot & Württembergische AG unter www.ww-ag.com/de/investor-relations/aktie verfügbar.
Der nächste wichtige Termin, Hamburger Investorentage (HIT), bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 04.02.2026.
Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,870EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,47 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.013,43PKT (-1,68 %).
0,00 %
+1,23 %
+4,94 %
+5,54 %
+23,22 %
-11,34 %
-11,12 %
-22,63 %
-52,44 %
