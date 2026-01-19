Nexus Uranium expandiert in South Dakota mit RC-Uran-Claims
Nexus Uranium stärkt seine Präsenz in South Dakota: Mit dem Erwerb des Uranprojekts RC im historischen Bezirk Edgemont rückt das Unternehmen strategisch näher an sein Vorzeigeprojekt Chord.
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
- Nexus Uranium Corp. hat das Uranprojekt "RC" in South Dakota erworben, das aus 40 nicht patentierten Bergbau-Claims mit einer Fläche von etwa 800 Acres besteht.
- Das Unternehmen besitzt nun insgesamt etwa 6.380 Acres in South Dakota, nachdem es im Januar 2026 auch das "Deadhorse"-Projekt erworben hat.
- CEO Jeremy Poirier betont die strategische Bedeutung des "RC"-Projekts, da es sich in unmittelbarer Nähe zum Vorzeigeprojekt "Chord" befindet und das Explorationspotenzial stärkt.
- Die Claims des "RC"-Projekts liegen im historischen Uranbezirk "Edgemont", der eine dokumentierte Uranproduktion von rund 3,2 Millionen Pfund "U3O8" aufweist.
- Nexus Uranium plant, die Uranförderung unter höchsten Umweltstandards durchzuführen und prüft die Teilnahme am "US-FAST-41-Programm" zur beschleunigten Genehmigung strategischer Energieprojekte.
- Der Uranmarkt erlebt einen strukturellen Wandel, da die Nachfrage durch den Ausbau von Kernkraftwerken und KI-Rechenzentren steigt, was Chancen für Investoren bietet.
Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,7425EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,13 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,7350EUR das entspricht einem Minus von -0,43 % seit der Veröffentlichung.
+4,82 %
+25,63 %
+60,37 %
+2.743,14 %
+683,78 %
+398,57 %
-65,22 %
+521,43 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
