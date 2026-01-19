    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNexus Uranium AktievorwärtsNachrichten zu Nexus Uranium
    Nexus Uranium expandiert in South Dakota mit RC-Uran-Claims

    Nexus Uranium stärkt seine Präsenz in South Dakota: Mit dem Erwerb des Uranprojekts RC im historischen Bezirk Edgemont rückt das Unternehmen strategisch näher an sein Vorzeigeprojekt Chord.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • Nexus Uranium Corp. hat das Uranprojekt "RC" in South Dakota erworben, das aus 40 nicht patentierten Bergbau-Claims mit einer Fläche von etwa 800 Acres besteht.
    • Das Unternehmen besitzt nun insgesamt etwa 6.380 Acres in South Dakota, nachdem es im Januar 2026 auch das "Deadhorse"-Projekt erworben hat.
    • CEO Jeremy Poirier betont die strategische Bedeutung des "RC"-Projekts, da es sich in unmittelbarer Nähe zum Vorzeigeprojekt "Chord" befindet und das Explorationspotenzial stärkt.
    • Die Claims des "RC"-Projekts liegen im historischen Uranbezirk "Edgemont", der eine dokumentierte Uranproduktion von rund 3,2 Millionen Pfund "U3O8" aufweist.
    • Nexus Uranium plant, die Uranförderung unter höchsten Umweltstandards durchzuführen und prüft die Teilnahme am "US-FAST-41-Programm" zur beschleunigten Genehmigung strategischer Energieprojekte.
    • Der Uranmarkt erlebt einen strukturellen Wandel, da die Nachfrage durch den Ausbau von Kernkraftwerken und KI-Rechenzentren steigt, was Chancen für Investoren bietet.

    Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,7425EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,13 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,7350EUR das entspricht einem Minus von -0,43 % seit der Veröffentlichung.


    Nexus Uranium

    +4,82 %
    +25,63 %
    +60,37 %
    +2.743,14 %
    +683,78 %
    +398,57 %
    -65,22 %
    +521,43 %
    ISIN:CA65345P2008WKN:A41PJQ





