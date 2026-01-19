    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPlanet Green Metals AktievorwärtsNachrichten zu Planet Green Metals
    Planet Green Metals erweitert Landpaket auf Sheraton und treibt sein Vorzeige-Explorationsprogramm voran

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia – 19. Januar 2026 / IRW-Press / Planet Green Metals Inc. („Planet Green“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PGR, Frankfurt: D0C0) freut sich bekannt zu geben, dass es Ende Dezember 2025 seine Claim-Bestände rund um das Projekt Sheraton erweitert hat und damit seine Position in einem äußerst vielversprechenden vulkanogenen Massivsulfid-Distrikt („VMS“) mit Kupfer, Zink und Silber weiter gestärkt hat.

     

    Das erweiterte Landpaket erhöht die Kontrolle des Unternehmens über wichtige geologische und strukturelle Trends, denen eine günstige VMS-Mineralisierung zugeschrieben wird, und verschafft Planet Green eine erweiterte Flächenbasis für die Generierung von Explorationszielen in Distriktgröße im weiteren Verlauf der Exploration.

     

    Projekt Sheraton – Überblick über das Vorzeige-VMS-Projekt und die Explorationsstrategie

     

    Nach der jüngsten Erweiterung der Liegenschaft verfolgt Planet Green eine strukturierte, phasenweise Explorationsstrategie, die darauf abzielt, die Liegenschaft Sheraton mithilfe moderner Explorationstechniken systematisch bis zur Bohrreife von Zielgebieten weiterzuentwickeln.

     

    Phase 1: Landkonsolidierung und Integration technischer Daten (abgeschlossen / in Bearbeitung)

     

    Im Rahmen der ersten Arbeitsphase hat Planet Green Ende Dezember 2025 seine Claim-Bestände rund um das Kernprojekt Sheraton erweitert und damit um 22 % bzw. 2.752 Hektar vergrößert. Parallel dazu hat das Unternehmen damit begonnen, die historischen geologischen, geochemischen und geophysikalischen Datensätze, die für die Liegenschaft und die Umgebung verfügbar sind, zusammenzustellen und zu überprüfen. Diese Arbeiten unterstützen eine vorläufige Neuinterpretation der Stratigraphie, Struktur und bekannten mineralisierten Trends im gesamten erweiterten Landpaket, was als Orientierungshilfe für die Exploration dienen wird.

     

    Phase 2: Luftgestützte geophysikalische Untersuchung und Erstellung von Zielgebieten (geplant)

     

    Auf der Grundlage der technischen Datenintegration plant Planet Green eine moderne helikoptergestützte magnetische und elektromagnetische Untersuchung des erweiterten Landpakets Sheraton. Das Ziel dieses Programms ist es, leitfähige Horizonte, Alterationszonen und strukturelle Merkmale zu identifizieren, die mit einer VMS-artigen Mineralisierung in Verbindung stehen könnten. Die Ergebnisse der Vermessung werden mit den vorhandenen Datensätzen integriert, um Explorationszielgebiete für Folgearbeiten zu generieren, zu bewerten und zu priorisieren.

    Seite 1 von 4 




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
