    Besonders beachtet!

    Energiekontor - Aktie gewinnt kräftig - 19.01.2026

    Am 19.01.2026 ist die Energiekontor Aktie, bisher, um +4,50 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Energiekontor Aktie.

    Foto: Energiekontor AG

    Energiekontor AG ist ein führender Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks in Europa, mit starker Präsenz in Deutschland und Großbritannien. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen von der Projektentwicklung bis zum Betrieb. Hauptkonkurrenten sind RWE Renewables und Ørsted. Energiekontor punktet mit langjähriger Erfahrung und hoher Erfolgsquote bei Projektrealisierungen.

    Energiekontor aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 19.01.2026

    Die Energiekontor Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,50 % auf 37,70 zulegen. Das sind +1,63  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Energiekontor Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,70, mit einem Plus von +4,50 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Obwohl sich die Energiekontor Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,72 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Energiekontor Aktie damit um +2,98 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Energiekontor auf +3,56 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,69 % geändert.

    Energiekontor Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,98 %
    1 Monat +6,68 %
    3 Monate -1,72 %
    1 Jahr -22,05 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste DZ-Bank-Einschätzung (Kaufen, fairer Wert 49 €), die solide Pipeline, Rekordkapazität und erwartetes Wachstum von Energiekontor. Nutzer sehen die Aktie als unterbewertet und sicheren Hafen, diskutieren Ein- und Ausstiegszeitpunkt sowie Rücksetzer, bewerten fundamentale Treiber (EEG, Energiesicherheit, Gaspreise) gegen makro‑Risiken und KI‑gesteuerte Marktdynamik.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Energiekontor eingestellt.

    Zur Energiekontor Diskussion

    Informationen zur Energiekontor Aktie

    Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 527,71 Mio.EUR € wert.

    Tech-Werte brechen ein: DAX & Co. rutschen deutlich ins Minus


    Deutsche Aktienindizes rutschen ab, besonders Technologiewerte geraten stark unter Druck – doch einzelne Topwerte können sich dem Abwärtstrend widersetzen.

    DZ Bank startet Energiekontor mit 'Kaufen' - Fairer Wert 49 Euro


    Die DZ Bank hat die Beobachtung von Energiekontor mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 49 Euro aufgenommen. Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks sei ein unterschätzter Pionier im Bereich Erneuerbare Energien, schrieb Thorsten …

    Bauboom bei Wind und Solar: Energiewende-Pionier könnte jetzt durchstarten


    Die DZ Bank glaubt beim Solar-Spezialisten Energiekontor an einen Wachstumsschub: Die Pipeline, Rekordkapazitäten im Bau und mehr Genehmigungen dürften auch die Aktie wieder antreiben.

    Energiekontor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Energiekontor

    +3,16 %
    +3,55 %
    +5,99 %
    -2,24 %
    -22,68 %
    -54,97 %
    -30,43 %
    +209,56 %
    +283,16 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350



    2 im Artikel enthaltene Werte
