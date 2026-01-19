Wie gefährlich ist "verrückter" Trump für die Finanzmärkte?

Wie gefährlich ist ein "verrückter" Donald Trump für die Finanzmärkte weltweit? Nicht nur will sich Trump Grönland einverleiben, sondern hat einen verstörenden Brief an den norwegischen Ministerpräsidenten geschrieben, in dem er sich beklagt, dass er nicht den Friedensnobelpreis bekommen habe und daher sich "nicht mehr verpflichtet sieht, nur an Frieden zu denken", sondern nun nur noch die US-Interessen verfolge. Das wirkt, vorsichtig formuliert, verstörend - schon weil Norwegens Regierung keinen Einfluss auf die Vergabe des Friedensnobelpreises hat. Dazu beruft er ein "Friedensgremium", zu dem auch Putin und Lukaschenko eingeladen sind - gegen eine Zahlung von einer Milliarden Dollar (Geld, das dann direkt von Trump "verwaltet" wird!). Sind die Finanzmärkte wirklich auf einen derart erratisch agierenden US-Präsidenten vorbereitet? Die Positionierungen und die Erwartungen zeigen, dass eher das Gegenteil der Fall ist..

Hinweise aus Video: