    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    GA-ASI und Barzan Holdings unterzeichnen Absichtserklärung

    Unternehmen werden bei der Entwicklung fortschrittlicher Gefechtsführungssysteme zusammenarbeiten

     

    DOHA, QA / ACCESS Newswire / 19. Januar 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) -- der weltweit führende Anbieter von unbemannten Flugsystemen -- und Barzan Holdings, Katars führendes Unternehmen im Bereich Verteidigung und Sicherheit, haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) unterzeichnet, um bei der Entwicklung fortschrittlicher Softwarefunktionen für die Gefechtsführung zusammenzuarbeiten. Die Unterzeichnung erfolgte am Montag während der Doha International Maritime Defence Exhibition and Conference (DIMDEX).

     

     

    Die Absichtserklärung bildet den Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen GA-ASI, GA-Intelligence und Barzan Holdings bei der Entwicklung von Softwarelösungen, die das Situationsbewusstsein auf Einsatzgebietsebene verbessern und eine effiziente Verarbeitung, Korrelation und Verbreitung von Informationen ermöglichen. Diese Fähigkeiten sollen eine schnellere und qualitativ hochwertigere Entscheidungsfindung in komplexen, domänenübergreifenden Einsatzumgebungen unterstützen.

     

    Die Vereinbarung unterstreicht für General Atomics die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit mit Barzan Holdings und dem Staat Katar. Die Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Engagement für eine langfristige Zusammenarbeit, technologische Innovation und die Weiterentwicklung interoperabler Kommando- und Kontrolllösungen wider, die den modernen Anforderungen im Verteidigungs- und Luftfahrtbereich entsprechen.

     

    Neben seinen erstklassigen unbemannten Flugsystemen ist GA-ASI ein führender Entwickler von luftgestützten Informationsbeschaffungs-, Überwachungs- und Aufklärungssystemen (ISR) und GA-Intelligence kann Hunderte von kommerziellen Datenquellen, darunter auch Daten aus den unbemannten Flugsystemen von GA-ASI, nutzen, um ein umfassendes Lagebild zu erstellen.

     

    „Die Zusammenarbeit mit Barzan und Katar ist von zentraler Bedeutung für den Ansatz von GA, operativ relevante Fähigkeiten der nächsten Generation bereitzustellen“, sagte Linden Blue, CEO von GA-ASI. „Durch die Kombination der Expertise von GA in den Bereichen Missionssysteme und Autonomie mit den regionalen Kenntnissen und dem Fokus auf Verteidigung von Barzan sind wir in der Lage, Lösungen für die Gefechtsführung voranzutreiben, die die Lageerkennung und die Nutzung von Informationen erheblich verbessern.“

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    GA-ASI und Barzan Holdings unterzeichnen Absichtserklärung Unternehmen werden bei der Entwicklung fortschrittlicher Gefechtsführungssysteme zusammenarbeiten DOHA, QA / ACCESS Newswire / 19. Januar 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) - der weltweit führende Anbieter von unbemannten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     