GA-ASI und Barzan Holdings unterzeichnen Absichtserklärung

DOHA, QA / ACCESS Newswire / 19. Januar 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) -- der weltweit führende Anbieter von unbemannten Flugsystemen -- und Barzan Holdings, Katars führendes Unternehmen im Bereich Verteidigung und Sicherheit, haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) unterzeichnet, um bei der Entwicklung fortschrittlicher Softwarefunktionen für die Gefechtsführung zusammenzuarbeiten. Die Unterzeichnung erfolgte am Montag während der Doha International Maritime Defence Exhibition and Conference (DIMDEX).

Die Absichtserklärung bildet den Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen GA-ASI, GA-Intelligence und Barzan Holdings bei der Entwicklung von Softwarelösungen, die das Situationsbewusstsein auf Einsatzgebietsebene verbessern und eine effiziente Verarbeitung, Korrelation und Verbreitung von Informationen ermöglichen. Diese Fähigkeiten sollen eine schnellere und qualitativ hochwertigere Entscheidungsfindung in komplexen, domänenübergreifenden Einsatzumgebungen unterstützen.

Die Vereinbarung unterstreicht für General Atomics die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit mit Barzan Holdings und dem Staat Katar. Die Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Engagement für eine langfristige Zusammenarbeit, technologische Innovation und die Weiterentwicklung interoperabler Kommando- und Kontrolllösungen wider, die den modernen Anforderungen im Verteidigungs- und Luftfahrtbereich entsprechen.

Neben seinen erstklassigen unbemannten Flugsystemen ist GA-ASI ein führender Entwickler von luftgestützten Informationsbeschaffungs-, Überwachungs- und Aufklärungssystemen (ISR) und GA-Intelligence kann Hunderte von kommerziellen Datenquellen, darunter auch Daten aus den unbemannten Flugsystemen von GA-ASI, nutzen, um ein umfassendes Lagebild zu erstellen.

„Die Zusammenarbeit mit Barzan und Katar ist von zentraler Bedeutung für den Ansatz von GA, operativ relevante Fähigkeiten der nächsten Generation bereitzustellen“, sagte Linden Blue, CEO von GA-ASI. „Durch die Kombination der Expertise von GA in den Bereichen Missionssysteme und Autonomie mit den regionalen Kenntnissen und dem Fokus auf Verteidigung von Barzan sind wir in der Lage, Lösungen für die Gefechtsführung voranzutreiben, die die Lageerkennung und die Nutzung von Informationen erheblich verbessern.“