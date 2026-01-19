Dänemark und Grönland schlagen Rutte Nato-Mission in Arktis vor

KOPENHAGEN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Ringen um einen Ausweg aus dem Grönland-Konflikt mit den USA haben Dänemark und Grönland Nato-Generalsekretär Mark Rutte eine Mission des Bündnisses in der Arktis vorgeschlagen. Das sagte der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen bei einer Pressekonferenz zusammen mit seiner grönländischen Kollegin Vivian Motzfeldt laut dem dänischen Sender DR. Die beiden hatten sich in Brüssel mit Rutte getroffen.

Der dänische Verteidigungsminister sagte demnach, die USA seien wichtig für die europäische Sicherheit. "Es gibt viele Dinge, die Europa nicht alleine stemmen kann", sagte er. "Aber manche Aussagen, die vom US-Präsidenten kommen, tun richtig weh", fügte Lund Poulsen hinzu.